Медведев расширил санкции против Украины

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся российские ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - говорится в твитере главы правительства.

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - отмечается в сообщении.

Напомним, постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины Медведев подписал 1 ноября 2018 года.

Санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Они предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.