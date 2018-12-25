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Московский листок

Медведев расширил санкции против Украины

Опубликовано 25.12.2018 в разделе комментариев 0

Медведев расширил санкции против Украины

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся российские ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - говорится в твитере главы правительства.

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - отмечается в сообщении.

Напомним, постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины Медведев подписал 1 ноября 2018 года.

Санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Они предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

 



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