"Голос" нашел массовые фальсификации на выборах главы Приморья

Выборы губернатора Приморского края 16 декабря сопровождались массовыми фальсификациями на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), говорится в докладе движения «Голос». По мнению экспертов, копии итоговых протоколов с 47 из 80 участков имеют явные признаки подделки.

Так, в значительном количестве протоколов были обнаружены отличия в шрифтах и оформлении документов. На всех этих участках Кожемяко получил 70% и более. В протоколах, которые соответствуют стандартам, результаты главы Приморья колеблются в районе 40–45%, его ближайшего конкурента — кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко — в районе 30–35%.

"Время ввода данных с «сомнительных» УИК, оборудованных КОИБ-2010, в систему ГАС «Выборы» также позволяет говорить о скоординированном и централизованном характере фальсификаций. Все они появились лишь в конце подсчета голосов и приблизительно в одно время — после 1 часа ночи 17 декабря по местному времени, спустя пять часов после начала подсчета голосов", - отмечается в докладе.

Кроме того, на некоторых участках у аппаратов КОИБ был отключен звук, и они не «зачитывали» результаты голосования.

"Данные, полученные от наблюдателей и членов комиссии, а также результаты статистического анализа итогов голосования ставят под сомнение победу Олега Кожемяко в первом туре выборов губернатора Приморского края", - резюмируют эксперты.

В Центризбиркоме заявили, что изучат информацию "Голоса" о фальсификациях, однако она никак не может повлиять на результаты выборов.

"Если даже предположить, что нарушения были, и попытаться отменить результаты голосования, то существенного изменения в распределении голосов не происходит. Это значит, что непонятно: если были какие-то нарушения, то какая цель (преследовалась)? Ведь они ни на что не повлияли — ни на окончательный результат, ни на промежуточный", - заявил Интерфаксу зампред Центризбиркома Николай Булаев «Интерфаксу». Он напомнил, что на выборах губернатора региона работало 1,5 тысячи избирательных участков. На 140 из них стояли КОИБы, к 40 есть некоторые вопросы.