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Московский листок

Сечин поздравил правительственных чиновников корзинками с колбасой

Опубликовано 25.12.2018 в разделе комментариев 1

Сечин поздравил правительственных чиновников корзинками с колбасой

Глава "Роснефти" Игорь Сечин отправил чиновникам правительства новогодние подарки – корзинки с колбасой, мандаринами, вином и паштетами "От Иваныча". Об этом изданию The Bell сообщили несколько федеральных чиновников, которые получили такие презенты.

"Вся приемная уставлена, и холодильник забит", - пояснил изданию помощник одного из федеральных министров.

Напомним, корзинка с колбасой "От Иваныча" получила известность в связи с делом бывшего министра экономики Алексея Улюкаева, который после получения такого подарка от руководителя нефтяной компании угодил на 8 лет в колонию строгого режима.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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золй кот написал 25.12.2018 17:21
Черная метка? Тонкий намек на толстые обстоятельства.
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