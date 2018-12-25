Сечин поздравил правительственных чиновников корзинками с колбасой

Глава "Роснефти" Игорь Сечин отправил чиновникам правительства новогодние подарки – корзинки с колбасой, мандаринами, вином и паштетами "От Иваныча". Об этом изданию The Bell сообщили несколько федеральных чиновников, которые получили такие презенты.

"Вся приемная уставлена, и холодильник забит", - пояснил изданию помощник одного из федеральных министров.

Напомним, корзинка с колбасой "От Иваныча" получила известность в связи с делом бывшего министра экономики Алексея Улюкаева, который после получения такого подарка от руководителя нефтяной компании угодил на 8 лет в колонию строгого режима.