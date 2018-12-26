Бандиты бьют стёкла, ДГИшники воруют вещи, правоохранители угрожают жильцам уголовным делом

В ночь с 23 на 24 декабря 2018 г. произошло новое нападение на дом по адресу Ставропольская 17.

«Сегодня ночью, вернее, даже ранним утром, в 4 часа 10 минут, наш дом обкидали камнями. Разбиты четыре окна на втором этаже и одно окно на третьем. Жители видели нападавших и машину, на которой они приехали. Машина стояли невдалеке, к сожалению, можно было рассмотреть только цвет - белый. Сами нападавшие были в медицинских масках с натянутыми капюшонами. На вид лет 19-20», - описывают ситуацию жильцы.

Напоминаем, Росимущество и его подшефные конторы (сначала «Промэкс» потом «МИРЭА» постоянно пытаются зачистить данный дом от жильцов. Постоянно натравливают на людей то судей, то хулиганов, то ещё каких-нибудь преступников.

25 декабря 2018 г. семья Богачёвых вселилась в незаконно отнятое у неё ранее жилье. Как мы уже писали, 29 октября 2018 года зондер-команда из ДГИ силой вышвырнула семью Богачёвых (мать и дочь) из дома по адресу - Витебская 12 (Москва). Безо всякого решения суда, просто взяли, пришли и силой выкинули из дома, в котором Богачёвы прожили более 30 лет. Многочисленные обращения в прокуратуру не привели к восстановлению законных прав Богачёвых.

Войдя в квартиру, мать и дочь увидели жуткий погром. Как они рассказали автору материала, всё ценное имущество, оставшиеся в квартире деньги были похищены. Большинство остального имущества сломано. Общий ущерб по оценке Богачёвых составил 750 тысяч рублей. Встаёт логичный вопрос - почему Богачёвы не забрали всё ценное с собой? Однако отметим, что когда тебя выкидывают из дома путём угроз и побоев, вдумчиво собираться малость сложновато.

Представители ДГИ тотчас появились – выселять Богачёвых обратно. Их не пустили. Затем, разобравшись со списком потерь, мать и дочь вызвали полицию сами. Полицейские из УВД ЗАО отказались входить в квартиру и описывать произошедшее безобразие, заявив, что хозяева помещения ДГИ и без ДГИ они не имеют права входить. Более того, полицейские угрожали Богачёвым, что это на них будет возбуждено уголовное дело.