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Московский листок

Мы не быдло, или открытое письмо обманутых дольщиков

Опубликовано 26.12.2018 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

власть жкх жилье
Мы не быдло, или открытое письмо обманутых дольщиков

Как же нужно довести людей, чтобы в своем открытом обращении на имя губернатора Московской области они прямым текстом написали, что чиновники относятся к людям, как к быдлу?

«Когда к нам будут относиться как к гражданам страны, а не как к бесправному БЫДЛУ?», - таким вопросом задались обманутые дольщики недостроенного дома №16 по улице Чехова, города с одноименным названием.

История обманутых дольщиков подмосковного Чехова длится уже несколько лет, и конца и края ей не видно. Четыре года назад губернатор Воробьёв давал личное распоряжение решить проблему недостроя, и местное руководство, “взяв под козырёк” бросилась бурно имитировать административную и строительную деятельность, а, когда проблема, спустя три месяца, подзабылась, дело спустили на тормоза…

История повторялась аналогичным образом несколько раз, и последний всплеск муниципальной активности произошел в августе этого года, когда обманутые дольщики через СМИ и соцсети растиражировали письмо, в котором пообещали бойкотировать губернаторские выборы. Чтобы снизить социальную активность и протест в муниципалитете, местное руководство снова «забегало», и спустя положенный срок, благополучно забыли о недострое.

Пикантность этой истории в том, что люди, устав от пустых обещаний, сами вышли в чеховский городской суд, и суд первой инстанции встал на защиту людей, признав их – обманутыми дольщиками, а дом – проблемным. Такое решение пришлось не по нраву местному руководству, и администрация городского округа Чехов подала апелляцию, и, как итог, в годовом отчете по московской области, в перечне проблемных недостроев, данное здание не числится, как, впрочем, и само муниципальное образование.

Так что с отчетами, статистикой и мнимыми успехами в Чехове все хорошо.

А вот обманутые дольщики, задавшиеся сакраментальным вопросом, просто не знают, что им делать дальше?



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