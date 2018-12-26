Путин определил минимальную зарплату в размере 11 тысяч с копейками

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда до размера прожиточного минимума — 11 280 руб. Закон вступает в силу 1 января. Повышение составило 117 руб.

Я вот думаю, есть ли в России место, где можно было бы поесть на 117 рублей? Нет, не бублик какой-то, а полноценно - первое, второе, третье и компот? Думаю, вряд ли. А какой тогда смысл в этом повышении? Ведь издевательство же в полный рост!

Или возьмем прожиточный минимум в 11 тысяч рублей. Можно на него на самом деле прожить? В самом деле?

Ну, допустим, живете вы в картонной коробке и за жилье и коммуналку вам не платить. Допустим, живете вы там совершенно голый и без зубов, и на работу вам ездить не надо. Но вот 370 рублей в день примерно - как на них прокормиться? Ну даже пусть и "макарошками"?

Ведь прожиточный минимум предполагает не просто возможность выжить на 11 тысяч в течение месяца, а необходимость жить так все время, из года в год и при этом оставаться живым и здоровым.

Я и так, и эдак прикидывал - не получается.

Но ведь Путин подписал не прожиточный минимум, а минимальную зарплату. То есть это такие деньги, за которые еще и работать надо! Вот за эту горсть макарошек, 370 рублей в день сплошного трудового подвига.

Вот у "нашего всего" ничего там не шевельнулось? Ну навроде совести или чего там выросло?

Такое чувство, что не шевельнулось. Подписал, и с сознанием выполненного долга перед народом и страной пошел баиньки.

Ну, спокойной ночи...

А.Б.

https://forum-msk.org/votes/blank.html?voteid=15289222