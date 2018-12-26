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Московский листок

Путин определил минимальную зарплату в размере 11 тысяч с копейками

Опубликовано 26.12.2018 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм питание пища
Путин определил минимальную зарплату в размере 11 тысяч с копейками

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда до размера прожиточного минимума — 11 280 руб. Закон вступает в силу 1 января. Повышение составило 117 руб.

Я вот думаю, есть ли в России место, где можно было бы поесть на 117 рублей? Нет, не бублик какой-то, а полноценно - первое, второе, третье и компот? Думаю, вряд ли. А какой тогда смысл в этом повышении? Ведь издевательство же в полный рост!

Или возьмем прожиточный минимум в 11 тысяч рублей. Можно на него на самом деле прожить? В самом деле?

Ну, допустим, живете вы в картонной коробке и за жилье и коммуналку вам не платить. Допустим, живете вы там совершенно голый и без зубов, и на работу вам ездить не надо. Но вот 370 рублей в день примерно - как на них прокормиться? Ну даже пусть и "макарошками"?

Ведь прожиточный минимум предполагает не просто возможность выжить на 11 тысяч в течение месяца, а необходимость жить так все время, из года в год и при этом оставаться живым и здоровым. 

Я и так, и эдак прикидывал - не получается.

Но ведь Путин подписал не прожиточный минимум, а минимальную зарплату. То есть это такие деньги, за которые еще и работать надо! Вот за эту горсть макарошек, 370 рублей в день сплошного трудового подвига.

Вот у "нашего всего" ничего там не шевельнулось? Ну навроде совести или чего там выросло?

Такое чувство, что не шевельнулось. Подписал, и с сознанием выполненного долга перед народом и страной пошел баиньки.

Ну, спокойной ночи... 

А.Б.

https://forum-msk.org/votes/blank.html?voteid=15289222



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
rik написал 26.12.2018 01:06
В.Путину НАС-РАТЬ на быдло, извиняюсь народ России.
Ведь с подписанием так называемой пенсионной реформы и особенно после пресс-конференции, где прямо заявил по сути, что он и соотвественно
правительство РФ считает что социальные программы СЛИШКОМ ДОРОГИЕ для государства и следовательно не выполнимые.
Здесь В.Путин, ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ заявил - КТО БЕДЕН - САМ ВИНОВАТ. Т.е. повторил то что в свое время сказал А.Чубайс о гражданах России -
ну там МИЛЛИОНОВ 30 НЕ ВПИШЕТСЯ в РЫНОМ и грубо говоря подохнет. Ничего страшного - сами виноваты.
Т.е. президент РФ В.Путин НАКОНЕЦ ОТКРЫТО, ПРЯМО и ИЗДЕВАТЕЛЬСКИ ПОВТОРИЛ ТО, что сказал в свое А.Чубайс - НЕ ВПИСЫВАЕТЕСЬ в РЫНОК -
ПОДЫХАЙТЕ. Что ж и за это спасибо. Должны теперь рассеяться последние иллюзии у самых ТУПЫХ обывателей по поводу "патриота" В.Путина.
Что отсюда следует - очень ПРОСТО - ЛОЗУНГ - В.Путина и правительство в ОТСТАВКУ. Он превратился в ТОРМОЗ для развития России.
Он абсолютному большинству граждан России НАДОЕЛ своим ПРИСУТСТВИЕМ на посту президента РФ.
Посмотрите его пресс-конференцию, там он отвечает на вопросы, НЕСЕТ ОТКРОВЕННЫЙ БРЕД, человек вообще не понимает, что его спрашивают.
Да он еще ХУЖЕ Б.Ельцина в своей некомпетентности.
На этом посту необходим человек, который РАБОТАЕТ. Что в России не найдется ТАКОГО ТОЛКОВОГО человека на данный пост?
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