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Московский листок

Димитриос Пателис: Я сознательно выбрал свой путь

Опубликовано 26.12.2018 в разделе комментариев 0

Димитриос Пателис, профессор философии науки Критского политехнического университета, организатор сети кружков революционной теории по всей Греции, представитель международной логико-исторической школы.



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