Проезд в пригородных электричках подорожает с 1 января

Новые тарифы на пригородные железнодорожные перевозки пассажиров утверждены с 1 января 2019 года в Москве и Московской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение АО "Центральная ППК" (ЦППК).

Стоимость разового билета на маршрутах Москва - область и по территории Московской области составит 23 рубля за 1 тарифную зону. Стоимость разового билета в пределах столицы составит 36 рублей. В 2018 году стоимость проезда составляет 22 рубля за зону, стоимость проезда по Москве - 34 рубля.

Также тарифы на пригородные пассажирские перевозки с нового года возрастут в Брянской, Рязанской, Владимирской, Орловской и Курской областях.

Согласно приказу управления госрегулирования тарифов Брянской области, стоимость проезда в электричках с 1 января составит 22,24 рубля за тарифную зону (протяженностью 10 км). В 2018 году стоимость проезда составляла 21,40 рубля за зону. В Рязанской области в следующем году стоимость проезда возрастет до 23,5 рубля за зону (в 2018 году - 22,5 рубля). Стоимость проезда на территории Владимирской области увеличится на 1 рубль - до 28 рублей за одну десятикилометровую зону.

В Орловской области стоимость проезда будет рассчитываться исходя из тарифа 2,23 рубля за 1 километр, в Курской области - 2 рубля за километр.