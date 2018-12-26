"Повар Путина" построит судебный квартал в Петербурге за 35,7 млрд рублей

Структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина", получили без конкурса подряд на строительство резиденции Верховного суда, жилого комплекса для судей и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге. Как сообщает "Коммерсант", общая стоимость проекта составляет почти 36 миллиардов рублей.

По данным издания, структуры Пригожина уже начали проводить коммерческие тендеры и привлекать строительные компании к возведению отдельных объектов крупнейшей кремлевской стройки. Одной из структур Пригожина, направляющих такие предложения, собеседники "Коммерсанта" называют созданное в 2014 году в Петербурге ООО "Лизена". Финансированием работ по проекту занимается Управление делами президента.

Издание отмечает, что условия возведения на берегу Невы в центре Петербурга масштабного комплекса, в который должны войти здания ВС и Судебного департамента, жилой комплекс для судей на 600 квартир и обещанный президентом Борису Эйфману почти 20 лет назад театр, неоднократно менялись. Изначально предполагалось закончить стройку в декабре 2019 года, однако в последствии срок завершения был перенесен на конец 2021 года.

По словам главы Управления делами президента Александра Колпакова «активная фаза сооружения зданий» должна начаться во втором квартале 2019 года. Однако кто будет реально строить комплекс, до сих пор неизвестно. Изменения, внесенные в контракт, а также в систему госзакупок (в связи с международными санкциями против РФ), фактически позволили УДП засекретить сведения о стройке и ее субподрядчиках.