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Московский листок

Как поменять конституцию, ничего по сути не меняя?

Опубликовано 26.12.2018 автором в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Как поменять конституцию, ничего по сути не меняя?

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений. Он уточнил, что только не стоит «замахиваться на основополагающие положения»: «Найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты»,— сказал он на встрече президента Путина с руководством Федерального собрания.

***

То есть по сути предложил то, о чем еще лет 7-8 назад говорили депутаты Национальной Ассамблеи (то есть все на тот момент значимые политические фигуры, от Каспарова до Лимонова), а заодно ксовенно признал фиктивность "конституции 1993 года". То, что конституция фиктивна, понятно каждому - ее положения может и хороши, но никто не торопится их исполнять, хотя в этом самом основном законе указано, что его статьи имеют "прямое действие".

Впрочем, это "прямое действие" несколько лет подряд демонстрировали сторонники Лимонова на акциях по 31-м числам (в соответствии со статьей 31, дающей право свободно собираться). Ну а довольно-таки забавно подтвердили эту фиктивность сторонники Каспарова, которые пытались увещевать правоохранителей томиками Конституции РФ - именно наличие в руках текста конституции и было основным квалифицирующим признаком при задержаниях.

В принципе, такое положение вещей могло бы сохраняться бесконечно долго - конституция сама по себе, а жизнь в стране самостоятельно как-то, но отчего-то глава законодательного органа вдруг решил озаботиться совмещением двух пространств - правового и реального. 

Это и есть самое интересное, что же побудило Володина заговорить об изменении ситуации, в которой он прекрасно чувствовал многие годы, в которой, собственно, и происходило его формирование как политика? Есть же правило: работает - не лезь!

Перестает работать, и "наверху" начали это ощущать все отчетливей?

В принципе, понятно, почему вопрос однят именно в законодательном органе - именно Думе приходится сопоставлять законодательную инициативу с прежней законодательной базой вплоть до основного закона, а оно не сопоставляется! Законы принимаются, и они по идее должны действовать, но если действуют, то вступают в противоречие с конституцией, а если нет - то не могут действовать. 

Да, в общем, можно бы и наплевать, да и жить как привыкли, по понятиям. Но тогда федеральная ситуация начинает напоминать московскую, где законодательный орган давно превратился в декорацию, за которой вообще ничего не происходит. Но, надо полагать, Володина, еще помнящего, как находился по другую сторону рампы (где сейчас столь же вольготно чувствует себя Кириенко), позиция куклы, пусть и главной, не устраивает - все же руки-то помнят как кукловидить, а тут какие-то ниточки, за которые дергают чьи-то чужие пальчики...

Есть, конечно, и более объективная причина, о которой написал вчера Александр Рыклин: "Ну, кто бы сомневался... Сейчас начнут потихоньку перекраивать Конституцию под себя... Легитимация, так сказать, родного бандитского уклада... Для начала напихают туда всякого говна про "государственную идеологию" и "национальную идентичность"... И, разумеется, про "приоритет российского законодательства"...Ясно, что изоляционистский тренд должен найти отражение в Основном законе... А дальше видно будет... Понятно, что конечная цель - консервация Путина в роли главы государства..."

Тут, конечно, возникнет вопрос со статьей, которая предпишет Путину жить вечно. А ну как опять конституция не сработает?

Выход один - подобно Юрию Мухину начать писать слово "путин" вот так, с маленькой буквы, не как имя собственное, а в качестве рода занятий. Такое уже было в Риме, когда всех последующих национальных лидеров стали называть Цезарями, по имени первого узурпатора. Отсюда, кстати, и наше родное "царь". 

И кто у нас сегодня будет работать путиным?

Впрочем, в позднем СССР некто Горбачев уже пробовал конституировать должность лидера - продержалось это ровно один год, потом Союз распался.

В СССР не было должности лидера, лидерами становились согласно личным качествам, а вовсе не по должности. Должность могла называться по-разному. Ленин был предсовнаркома, Троцкий главой Реввоенсовета, Сталин был то генсеком, то верховным главнокомандующим, а в конце жизни вообще не занимал никаких официальных позиций - был просто Сталиным. Хрущев придумал себе пост председателя Президиума ЦК КПСС, Брежнев тоже был сначала генсеком, а потом председателем Верховного совета... А Горбачев решил учредить пост президента. Но, как выяснилось, шапка оказалась не по Сеньке, но, вопреки обыкновению, потерял не голову, а страну.

Сейчас вроде бы должность лидера конституирована. Но с течением времени лидерские качества Путина начали подвергаться эрозии, и с возрастом этот процесс будет только нарастать.

В странах, где есть законы и отработан механизм передачи власти, это не есть проблема. У нас же законов, как сказано выше, нет с самого провозглашения "конституции 1993 года", а передача высшей власти происходит методом "преемничества": Ельцин назначил "преемником" (Августулом по-римски) Путина, Путин назначил Медведева, тот поносил и вернул обратно Путину. Что дальше?

Володин вот предлагает не «замахиваться на основополагающие положения», но все же какие-то механизмы прописать так, чтобы не приходилось немедленно их нарушать. 

Основополагающие положения - это, надо понимать, в первую голову первая статья Конституции РФ, которая вызывает просто приступ гомерического хохота: "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления".

Правовое государство, в котором не действует конституция. Демократия, в которой вся полнота власти и 95 процентов собственности принадлежит весьма узкой группе лиц. Республика, в которой выборы проходят с заведомо утвержденным результатом, а если результат не получается, то выборы отменяют. 

И теперь это надо как-то прописать в конституции, но чтобы слова "право", "демократия" и "республика" сохранились бы, но обозначали совсем не то, что сейчас.

Собственно, это все давно описано в русофобском, экстремистском романе Джанни Родари "Джельсомино в Стране лжецов". Но одно дело роман, а другое - реальная жизнь. 

Вот люди и размышляют...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ум написал 26.12.2018 12:18
Какая нафиг конституция у беспридельщиков. Своим все, народу дулю и кладбище. Менять надо колониальный воровской строй уже выжженная ими пустыня осталась а не страна
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