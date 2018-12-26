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Московский листок

Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 70% за два года

Опубликовано 26.12.2018 в разделе комментариев 0

Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 70% за два года

Интерес россиян к покупке зарубежной недвижимости вырос за последние два года на 70%, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве РФ. "Рост этого показателя свидетельствует о желании обезопасить свои накопления, вложив их в зарубежную недвижимость. В то же время уровень благополучия россиян все еще значительно отстает от уровня жизни в других странах, где владение иностранной недвижимостью - достаточно распространенное явление", - считает проректор Финансового университета Алексей Зубец.

По его словам, лишь 2,5 процента жителей крупных и средних российских городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается в ближайшие год-два приобрести недвижимость за границей.

Отмечается, что наибольшим спросом у россиян пользуется зарубежная недвижимость в Болгарии. Также россиян интересует жилье в Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории. По данным аналитиков, за два года спрос на недвижимость в Турции вырос почти в четыре раза, в Болгарии - в два с половиной, в Испании – на 20%. Также эксперты Финансового университета отметили рост интереса российских покупателей к недвижимости в Армении и Грузии. Спрос на жильё во Франции, Греции, в Великобритании и многих других странах Европы остался на уровне двухлетней давности.

Чаще всего, недвижимость за границей покупают жители Москвы и Петербурга, За ними существенным отрывом следуют жители Сочи, Владивостока, Перми, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга.

 



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