Так что дал народу 2018 год? Приблизил к кладбищу...

Уходящий год для народа можно считать самым "плодовитым". Что стоит одна оптимизация здравоохранения. Закрыли тысячи медицинских учреждений, разбежались врачи, даже поликлиники остались без врачей общей практики. Внедряемое в обиход медицинское страхование перевернуло всю медицинскую практику. Теперь главное в клиниках стало не лечение больных, а приход к врачу. Именно за посещение врача, а не за лечение клиника получает деньги. Чем больше придут пациентов тем больше поликлиника получит денежных средств. Приписки стали нормой жизни медицинских учреждений.

Кадастровая оценка недвижимости, придомовых земельных участков направлена на то, чтобы побольше содрать с бедных крестьян налогов. На селе уже дано нет работы, люди выживают огородом не для продажи а для себя. Даже те кто хотел бы вырастить для продажи свинью или крицу продать не так просто. На рынок тебя никто не пустит. Надо обратиться к ветеринару, чтобы он вёл твою живность и по окончанию выдал соответствующий документ. А ветеринар находится за 20 а то и дальше километров. С ним надо договориться привести, а после того как он посмотрит на твою живность надо увести обратно. Хочешь продать на рынке заплати за место если найдёшь. Забить животное тоже сам не имеешь право, надо вести на специальные участки. Нанять водителя, который согласится увести и потом привести либо обратно, либо на базар, если там подготовил место. Нанять пару мужиков, чтобы погрузить животное, а мужиков в деревне нет. А теперь попадёшь в самозанятых. И всё это стоит приличных денег. Вот поэтому даже на селе народ перестал держать скот. Я писал ранее, напомню ещё раз. В 1999 году в сентябре я поселился в этом посёлке. Народ держал более 80 коров, сегодня осталось две. Вот так живёт село при сильном президенте. Не всё ясно с дачными и садовыми участками. Там тоже власть хотит поиметь доход. Обдирают народ как липку и никто не несёт ответственность за бедственное положение хотя бы сельского населения. Да потому что жизнь простого человека для властных чиновников тайна за семью печатями. Ни президент, ни премьер никогда не видели в натуре жизнь села.

В Приморье после президентского назначения народ выбрал губернатора. Идут отзывы, что человек он деловой и уже наводит порядок в рыбной отрасли. Наконец рыба стоит столько сколько должна стоить. На днях со своими старушками поехали в город в аптеку недалеко всего 20 километров. Зашли на рынок поинтересоваться а может и купить рыбу. Самая малая цена 550 рублей, есть и 750. Заморожена основательно, с килограмма грамм триста будет воды.

Я.Миркин - зав. отделом международных рынков капитала РАН пишет: "Сформирована модель экономики - торможения. По темпам роста экономики Россия на 159 месте, в 2019 году будет хуже". Кремлёвский долгожитель не воспринимает не только народ, но и учёных. За 19 лет президент хоть раз выслушал учёных и принял к сведению их мнение? Он иногда встречается с учёными и телевидение показывает нам как это происходит. В.Путин присаживается на место академика и зачитывает доклад о том, как хорошо работает наука, а надо ещё лучше, определяет для них темы для исследования и воплощение в жизнь. Но никогда не видно, чтобы он выслушивал предложения или просьбы учёных. А жизнь показывает, что власть вообще не интересуется жизнью Академии. Встречи происходят только для встречи.

Иногда президенту журналисты задают вопрос о возврате в социализм. Его ответ поражает наивностью толи безграмотного человека, толи сознательного лгуна. "Социализм в России невозможен, потому что достойную политику проводит Медведев. И это невозможно. Слишком много перемен произошло, общество отошло от социализма окончательно. Социализм - это огромные вложения и траты в экономику и очень низкие доходы. Нынешняя власть сохраняет всё хорошее, что было при социализме". Ни общество, которого нет, отошло от социализма, а чиновники и просто ворьё. Читатель, найдите в этом монологе хотя бы одно слово правды? Политика Медведева, а она фактически не Медведева, а Путина привела к нищете народа и к тому, что нас на международном уровне перестали считать дееспособным государством. Даже бывшие малые республики СССР повернули головы в ЕС и НАТО. А ведь они жили в Союзе вполне прилично. Сейчас народы этих республик разбегаются по странам Европейского Союза, но не хотят присоединяться к России. Наша власть этого не понимает. Нищий бюджет, нищий народ и богатейшие олигархи и чиновники не могут найти применение наворованных капиталов. Всё вывозится к нашим врагам и США начинают по-тихому прибирать наши миллиарды. Никто не говорит о том, что Россия пока существует не потому что у нас сильный президент, а потому что Советский Союз создал ядерное оружие. Пока ничего нового сильная власть не создала. Она модернизирует то, что было создано. А модернизация это не создание нового. Даже Лукашенко перестал считать Россию братским государством.

Не только власть не понимает, но средства массовой информации. Смотрите на семью Норкиных. На телевидении, на радио с повтором, а это очень большие деньги. Сегодня Юлия говорит: "Не дай бог вернётся Сталин. Я где - то читала, что после окончания Второй мировой войны наши генералы везли в СССР большие материальные ценности". Она увидела в этом какой - то позор. Но она не знает и нигде не читала, а может не захотела высказать в слух о том, как и сколько немцы вывезли из Союза не только материальных ценностей, но и людей. При этом Юлия не забывает похихикать. Во что превратили СМИ? От жира бесятся, забыв о погибших 27 миллионов человек. Какое она имеет права говорить о последствиях войны начитавшись предателей и изменников Родины. И мы ведь всё это не то , что терпим, мы всё это спокойно пропускаем через себя. Мы что превратились в животных и человеческую ложь уже не воспринимаем. Юлия, вы не хотите вспомнить Пашу - мерседес, который молча сдал ГДР, за которую погибли миллионы наших солдат? Мирное время а он на военном самолёте вывозил из ГДР автомобили. Что это за авто и кому они принадлежали, вас это не интересует? Миллионные зарплаты делают из народа придурков. Ну как можно такое выдавать в эфир? Если вас одолел словесный понос, то говорите всю правду а не вырывайте мелочь. Скоро она скажет, что надо найти эти ценности и вернуть. А как быть с нашими ценностями, которые немцы вывозились целыми составами? ГДР такие как вы отдали. На очереди Курильские острова. Да и Меркель требует какие то ценности? А может сразу всю Сибирь отдать. Молчание народа разорит страну. Если президент договорится с Абэ на счёт части островов, то нас он не спросит. А потом отдаст и тех кто там поблизости живёт. Как вам такая перспектива?

Хотя Конституция РФ говорит о том, что единственным источником власти является Российский многонациональный народ, но никто эту статью не исполняет. В стране самоликвидировалась и оппозиция. Вот Зюганов на сессии подводит итог. "В результате потеряли тысячи предприятий, 9 миллионов человек и скатились с ведущих мест на одиннадцатую позицию в мире. Сейчас есть возможность реализовать ту программу, которую президент наметил в своём Послании. Ещё раз повторю: это выход на мировые темпы роста экономики в 3,5% ежегодно". Да, старость не радость. Надо уйти вовремя не смешить людей. А нам не до смеха, штаны бы последние не потерять. На счёт миллионов потерь понятно. Страна вымирает от такой медицины и отношения власти к народу. К 2024 году по Посланию Россия должна выйти на 3,5 % роста экономики. Но ведь за эти 6 лет развитые страны уйдут далеко вперёд и даже 5 % уже не поставят Россию в мировые державы. Геннадий Андреевич, вы совсем перестали соображать, о чём вы говорите?

На всех знаковых собраниях Зюганов козыряет Нобелевским лауреатом. Оставьте уважаемого старика. Эта система воспитывает потребителей, но не создателей, неужели за 29 лет вы не поняли. Нужна смена власти, но вы об этом забыли напрочь. Упоминаете Китай, который к нашей стране и особенно к президенту абсолютно равнодушен. Так надо начинать не с цифр а с политики. Там руководят коммунисты, которые совместили плановую экономику с рыночной. Главные отрасли принадлежат государству и это позволяет расти экономики на 6 и более процентов. У нас коммунисты сдали СССР и примазались к нынешней власти, поэтому Китай никогда с этой властью не будет дружить. Между прочим президент и в 2012 году выдвигал программы и писал дюжину указов. Что нибудь изменилось? Да. изменилось. Народ стал жить хуже, а олигархи, чиновники и вы лучше. Так будет и сейчас. Путин об этом уже позаботился. Нашёл 630 миллиардов рублей на поддержку чиновников. Жаль, что вы об этом не "знаете".

Зачем Зюганов на последней сессии Госдумы напоминает о встрече нашего президента и премьера Китая, о дороге по которой поезда идут со скоростью в 300 километров, о том, что нищих стаёт значительно меньше, о том, что люди планеты изучают китайский язык? Зачем? Лучше бы напомнил, что русский язык не только не изучают за пределами России, но и сознательно забывают даже те кто его знал. Для нас сейчас это главнее. Китай нам не товарищ и не друг. Отношения строятся только на взаимовыгодных условиях только для Китая. Наши интересы они в расчёт не берут и жаль если вы об этом не знаете. По какой цене продаём электроэнергию? А по какой заключили договор на поставку газа на 30 лет? С такими депутатами страну не построишь.

И снова Геннадий Андреевич о 12 законах, которые его фракция внесла на рассмотрение думы. И это продолжается с 1993 года. Не надоело, Геннадий Андреевич? Язык от бестолковщины не опух? Сейчас В.Путин 31 декабря простится с народом и вы займёте Кремль и начнёте воплощать 12 законов. Вы об этом мечтаете? Мечтать не вредно. Не забыл своего протеже П.Грудинина, на которого возбуждено уголовное дело. А между порочим вы в этом виноваты. Надо было оставить в качестве кандидата Ю.Болдырева. Но у него нет совхоза и нет ягод. Однако забыли подготовить Павла Николаевича к выборам. Ничего плохого о Грудинине сказать не могу. Но вы не подготовили его может даже сознательно. Кремлёвские журналисты вывернули его наизнанку, поэтому многие не пошли на выборы, а другие голосовали за действующего президента. Вам бы надо уйти на покой.

И далее Геннадий Андреевич вспоминает выборы президента. По его мнению не получилось полноценных дебатов. Дело даже не в дебатах, а в знании народом кандидата. Дожили КПРФ не смогла выдвинуть своего кандидата. О чём с вами можно говорить. Партия по вашим руководством полностью потеряла авторитет. Однако всего этого Г.Зюганов делает вид, что не замечает. И говорит: "В этих условиях КПРФ приняла свои решения. Мы пошли в народ и будем это продолжать делать. Прежде всего, мы перенесли уникальный опыт народных предприятий на международный уровень, создав соответствующий союз". И кто знает об этом союзе? И какие у него возможности? С ликвидации Союза исчезли коммунистические партии. Их вообще не слышно и не видно. В Китае есть, но она уже не та, что была и задачи у неё совершенно другие. Когда же Геннадий Андреевич опустится с небес? Замахнулся на международный уровень. Вы ничего не сделали в своей стране, а лезете на международный уровень. Видно больше нечем похвастаться. Какую же чушь несёт "лидер" КПРФ. И какие же решения приняла КПРФ? И кто вас, Геннадий Андреевич, видел в народе? Вы дальше высокой трибуны к народу не обращаетесь. Вы его боитесь и есть за что.

Народ ненавидит Зюганова и всю его фракцию. Знал бы Зюганов как о нём отзывается нищий и обездоленный народ. С каким багажом КПРФ подойдёт к выборам? И главное пока нет замены. Мандаты перейдут к партии власти, а там глядишь и пенсии совсем отменят. Фракция то себе заработала на две жизни, а народ помог заработать.

Нужно срочно создавать новую партию на идеалах Марксизма - Ленинизма. Действительно коммунистическую партию, а не прикрываться прошлыми достижениями.

Народ России, не надо отмахиваться от политики и говорить, и думать, что власть за нас всё решила. Да решила, но только не в нашу пользу и только потому что мы своим молчанием и бездействием позволили это делать. Неужели вы не видите, что происходит с медициной? Нас бросили в первобытный строй. Руководство медицинских учреждений требует пока в устной форме навязывать платные услуги, но они мнимые. Врач заинтересован, чтобы пациент приходил и приходил чем чаще тем больше врач получит. И это изменить не удастся даже если будут безжалостно садить врачей. Правозащитники говорят идите в надзорные органы. Больной человек пойдёт жаловаться - это же дурдом. Он боится врача, ведь потом придётся идти к нему. Вы в своём уме? Надо менять систему в медицине другого пути нет. И за нас никто этого не сделает.

Так что дал народу 2018 год? Приблизил к кладбищу.