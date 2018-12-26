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Московский листок

Штраф за неоплату парковки в Москве увеличен до 5 тысяч рублей

Опубликовано 26.12.2018 в разделе комментариев 1

Штраф за неоплату парковки в Москве увеличен до 5 тысяч рублей

Депутаты Московской городской думы приняли в среду закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. В пояснительной записке к документу отмечается, что действующий штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.

"Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14 400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

"Мы повышаем штраф с 2,5 до 5 тыс. рублей, так как в настоящее время размер штрафа не несоразмерен стоимости стоянки на открытых парковках, которая составляет от тысячи до 7 тыс. рублей за сутки. Некоторые платят 2,5 тысячи и стоят сколько хотят. Чтобы пресечь такие явления и сказать, что закон един для всех, мы принимаем этот закон ", - цитирует Интерфакс председателя комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяну Портнову.

Депутаты отмечают, что установленный в настоящее время штраф в размере 2,5 тыс. рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".

Напомним, с 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы стоимость парковки увеличилась с 200 до 380 рублей в час, что в несколько раз дороже, чем во многих европейских столицах.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ка-Се написал 26.12.2018 11:50
Ну, то что эти выблядки не нажрутся никогда мы знаем.
Вопрос в другом, что со всем этим делать?
В принципе догадываемся.
Вот только с булыжником проблема, неактуален он в наше время и выблядки это хорошо знают. Потому себя так ведут.
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