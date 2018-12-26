Н.Поклонская: "На коне будет тот, кто благороден"

Поклонская поздравила новых соотечественников с коня, с бокалом шампанского и на фоне довольно приличного особняка.

Неплохо себе живет наше новое дворянство. Но и про народ не забывают - вот, вышли Наталья Владимировна, от забот отвлеклись государственных. Поздравить, бокал поднять за нас, за которых президент тоже подумал и поднял минимальную зарплату до 11 тысяч 280 рублей, аккурат в цену самой дешевой бутылки шампанского "Дом Периньон".

Путин определил минимальную зарплату в размере 11 тысяч с копейками

Помнится, один из вице-спикеров столичного парламента так и сказал, мол, неправда, что народ в России живет плохо: "Народ пьет шампанское! В лице своих лучших представителей, депутатов..."

Ах, как хорошо сказал!

Но и Наталья Владимировна тоже душевно высказалась. Мол, будете стараться, будет у вас и особняк, и генеральские погоны, и шампанское, и даже лошадь в яблоках.

А кто хорошо потрудился в уходящем году, у того все это уже есть.

А.Б.