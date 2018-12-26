Россияне залезли в долги ради новогодних подарков

Объем микрозаймов, взятых россиянами на покупку новогодних подарков в декабре 2018 года вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты SmartCredit. Рост микрокредитования зафиксирован более чем в 80 регионах, больше всего займов помимо Москвы и Санкт-Петербурга берут в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. По данным МФО, чаще других (44,6%) заемные средства на подарки используют люди в возрасте до 30 лет.

Рост числа займов отметили и в других микрофинансовых организациях. По словам директора по маркетингу «МигКредита» Надежды Денисовой, спрос на микрозаймы в декабре традиционно растет на 20–25% по сравнению с ноябрем. Но в этом году спрос еще на 15% выше, чем можно было ожидать. По ее словам, средний размер новогоднего займа составляет 45 тыс. руб. По данным гендиректора группы компаний Eqvanta Юрия Провкина (в состав входят МФК «Быстроденьги», МФК «Турбозайм» и др.), в декабре 2018-го количество онлайн-заявок по сравнению с ноябрем возросло на 40%. При этом выдачи растут меньшими темпами: прирост по займам, выданным новым клиентам, составил 6% по сравнению с ноябрем, отметил он.

Согласно ежегодному опросу Deloitte в топ-5 самых желанных подарков россиян входят денежные средства, путешествия, смартфоны, ноутбуки, компьютеры, а также парфюмерия и косметика.