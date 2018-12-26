Памфилова: расследование массовых фальсификаций на выборах губернатора Приморья в сентябре "замяли"

Расследование массовых нарушений на выборах губернатора Приморского края в сентябре 2018 года "замяли", заявила журналистам в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, следствие необходимо было завершить до повторных выборов в Приморском крае. При этом она отметила, что все нарушения происходили "за спиной приморского избиркома".

"Нужно понять, кто вынуждал людей это делать (совершать нарушения). Организаторов надо найти", - цитирует Памфилову Интерфакс.

Глава ЦИК подчеркнула, что нарушения на повторных выборах губернатора Приморского края, на которые указало движение "Голос", даже в случае их подтверждения не могут повлиять на результаты голосования. "Если бы даже по тем (избирательным) участкам, по которым поднят вопрос (о нарушениях), если бы их (данные о голосовании) взять и исключить, предположим, что там что-то не то, все равно бы на общий результат это бы не повлияло, там все равно было бы больше 60% (у Олега Кожемяко)", - сказала Памфилова в среду журналистам.

Напомним, накануне движение «Голос» опубликовало доклад, посвященный повторным выборам губернатора в Приморском крае. Общественники приводят доводы о том, что на многих УИК по краю обнаружены серьезные нарушения, а средний результат Кожемяко по краю − 46-49 %.