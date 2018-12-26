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Московский листок

Главный борец с экстремизмом в МВД подал в отставку

Опубликовано 26.12.2018 в разделе комментариев 5

Главный борец с экстремизмом в МВД подал в отставку

Глава антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин подал прошение об отставке, заявил в среду глава МВД Владимир Колокольцев. "Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения" – цитирует Интерфакс Колокольцева.

Валиулина назначили начальником главного управления по противодействию экстремизму в 2012 г.. Генерал был автором инициативы ввести ответственность родителей и учителей тех подростков, кто принимает участие в несогласованных политических акциях.

Ранее издание Лента.ру со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что , Валиулин был в отставку в связи с утратой доверия. Собеседники издания утверждали, что генерал был изобличен во внеслужебных отношениях с подчиненной женщиной-офицером, причем разоблачителем выступила супруга генерала, бывший полковник полиции.

"Она весьма ревнивая и регулярно приезжала в здание главка на Садово-Сухаревской улице, проверяя, чем занимается ее муж. В конце прошлой недели в служебном кабинете разразилась семейная сцена. По ее итогам жена написала письмо руководству страны, в котором указала на недвижимость генерал-майора за рубежом, в Италии и Болгарии, а также на ряд других грубейших нарушений. К письму она приложила копии документов", - рассказал источник.

По словам другого источника, в МВД, во вторник, 11 декабря, после разговора с руководством министерства Тимур Валиулин написал рапорт об отставке по собственному желанию.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Колокольцева - в отставку!
Кинг Конг написал 26.12.2018 15:32
Иди в отставку, Колокольцев!
Ты абсолютно профнепригоден.
Это знает каждый курсант - нельзя назначать на должность борца с русским самосознанием нацмена!
Тому не одна причина, учи психологию и теорию управления, несостоявшийся министр!
И ЭТИ люди властвуют над нами...
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(без названия)
Арата Горбатый написал 26.12.2018 15:22
Как говорится - шерше ля фам. Ну и легавая семейка - клубок змей. А вообще то, после изучения имущества и, главное - его происхождения, лучше бы отправить этого "борца с экстремизмом" прямо на нары.
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РЯЖЕННЫЕ КРЫСЫ БЕГУТ С ГААГСКОГО КОРАБЛЯ
киргуду написал 26.12.2018 14:15

ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА С ЧИНОВНИКАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ РЕАЛЬНЕЕ
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
Пушка инфразвуковая
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://varfolomejj.livejournal.com/369.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
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(без названия)
стоик1467 написал 26.12.2018 14:04
Главный борец за место всех русских в Ядерном Рае тоже подаст в отставку перед Новым годом?
Или его отдадут матерям детей, которых сожгли в Беслане?
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(без названия)
киргуду написал 26.12.2018 13:56
если есть антиэкстремисткий главк мвд,значит есть и экстремисткий главк мвд.....незря же убрали главу "против всех" на выибирах....
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