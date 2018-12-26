Главный борец с экстремизмом в МВД подал в отставку

Глава антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин подал прошение об отставке, заявил в среду глава МВД Владимир Колокольцев. "Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения" – цитирует Интерфакс Колокольцева.

Валиулина назначили начальником главного управления по противодействию экстремизму в 2012 г.. Генерал был автором инициативы ввести ответственность родителей и учителей тех подростков, кто принимает участие в несогласованных политических акциях.

Ранее издание Лента.ру со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что , Валиулин был в отставку в связи с утратой доверия. Собеседники издания утверждали, что генерал был изобличен во внеслужебных отношениях с подчиненной женщиной-офицером, причем разоблачителем выступила супруга генерала, бывший полковник полиции.

"Она весьма ревнивая и регулярно приезжала в здание главка на Садово-Сухаревской улице, проверяя, чем занимается ее муж. В конце прошлой недели в служебном кабинете разразилась семейная сцена. По ее итогам жена написала письмо руководству страны, в котором указала на недвижимость генерал-майора за рубежом, в Италии и Болгарии, а также на ряд других грубейших нарушений. К письму она приложила копии документов", - рассказал источник.

По словам другого источника, в МВД, во вторник, 11 декабря, после разговора с руководством министерства Тимур Валиулин написал рапорт об отставке по собственному желанию.