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Московский листок

Анатолий Баранов: Обычно страны-лимитрофы не спрашивают, с чем там они не согласны

Опубликовано 26.12.2018 в разделе комментариев 3

Анатолий Баранов: Обычно страны-лимитрофы не спрашивают, с чем там они не согласны

Дал комментарий "Свободной прессе".

О находке ящиков с биоматериалами в Симферополе рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оказалось, что на территории бывшей когда-то советской противочумной станции хранились готовые к отправке ящики с биоматериалами. Сама лаборатория финансировалась Пентагоном и ее сразу сравнили с аналогом — биолаборатории Грузии — Центром Лугара, где активно собирали образцы крови и ДНК российских граждан и ставили опыты над людьми. «104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей, — перечислила Попова то, что было обнаружено в ящиках. — Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу».

Впрочем, далеко не все склонны доверять информации, озвученной главой Роспотребнадзора. Так главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов сомневается в том, что она соответствует действительности.

— Я считаю, что фантазии пропагандистской машины надо как-то ограничивать. Иначе вместо образа солидной страны мы создадим себе имидж второй Украины, где официальные лица могут позволить себе нести любую чушь, лишь бы погуще и поароматней. Возможно, госпоже Поповой не дают покоя лавры Онищенко, который навеки прославил свое имя разными экстравагантными заявлениями, но это не лучший пример.

Ну, прикиньте, на старинной и вполне уже бессмысленной противочумной станции спустя пять лет после присоединения Крыма к России вдруг находят какие-то образцы и какие-то документы… Хорошо не библиотеку Ивана Грозного, ей богу…

— Главный санитарный врач России уверена, что появление такого центра в Крыму создало бы очень высокие биологические риски для всего региона. Украинские власти пошли бы на это?

— Украинские власти, понятно, пошли бы на что угодно, стоило поманить их какой-нибудь невеликой суммой, особенно в долларах США. Однако ж исследовательский центр навряд ли мог представлять такой уж источник повышенной опасности — это даже если такие планы имелись.

Вообще противочумная станция в Симферополе находится в центральной части города — не самое лучшее место для лаборатории, работающей с особо опасными материалами. Так что само такое решение представляется весьма странным, гораздо проще было бы открыть исследовательский центр на свободной территории вдали от жилья, таких мест в Крыму достаточно, но еще больше их на материковой Украине.

— Вот, кстати, по словам Поповой, на Украине действуют 11 лабораторий, аналогичных центру имени Ричарда Лугара в Грузии. Как давно? Чем они занимаются? Действовали ли они до «Майдана» или появились позже?

— Возможно, я не располагаю особо секретной информаций ни от спецслужб США, ни от СБУ. В принципе, еще во времена премьерства Тимошенко, когда СБУ возглавлял Турчинов, украинские власти пошли на размещение на своей территории секретных тюрем ЦРУ, где массово нарушаются права человека, что запрещено на территории Штатов, и поэтому они выводят подобные учреждения в третьи страны. То же самое и с лабораториями, работающими с особо опасными материалами. Так что размещение секретных лабораторий США на территории Украины вполне возможно. Однако Украина относится к странам с внутренне нестабильными режимами, что делает размещение на ее территории секретных объектов весьма рискованным.

— А что Грузия? Почему она согласилась на размещение подобных объектов на своей территории?

— Обычно страны-лимитрофы не спрашивают, с чем там они не согласны. Грузия получила кучу денег от Запада на развитие своей инфраструктуры, и находится теперь в неоплатном долгу. Но даже неоплатные долги надо как-то компенсировать, так что им сказали, а они взяли под козырек. Это называется «независимостью».

— Что еще американцы могли разместить в Крыму? Насколько присоединение Крыма произошло вовремя? Чем грозило промедление весной 2014-го?

— Я не думаю, что Крым сам по себе очень уж ценная территория для размещения чего-либо. Он для России важен, поскольку представляет собой идеальную базу для черноморского флота — для защиты от угрозы с юга. Но для базы, которая бы была нацелена вглубь континента Крым место неудобное. Тут риск был в том, что окажись эта территория под американским влиянием, российского флота там бы уже не было, а создание новой базы на Черном море — это очень сложная задача. Севастополь в этом плане идеален, к тому же его коммуникации строились 150 лет. Хотя, конечно, станции слежения и прочая разведывательная техника в Крыму бы стояла — она и сейчас стоит там, только наша.

Что касается промедления — критичным был выход Крыма из-под украинской юрисдикции, это надо было делать немедленно. А вот присоединение к России произошло слишком торопливо, без учета множества возникших потом сложностей. Возможно, на первое время можно было бы ограничиться признанием и подписанием договоров о российской базе, о военно-техническом сотрудничестве и так далее, а присоединение провести позже, без явной конфронтации с западом по этому поводу. Но сейчас этот разговор бессмыслен — что случилось, то случилось. А вот промедление с введением миротворческого контингента на Донбасс, и позже вообще отказ от этого — это была серьезная ошибка, которая больше, чем преступление.



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Всего комментариев к статье: 3
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&#8212; это была серьезная ошибка, которая больше, чем преступление
С.П.Вдиван написал 26.12.2018 16:17
Баранофф, балда ты чтоль ? Каждый шаг стратегами просчитывается. Варианты там, неожиданные ходы, усыпление бдительности...
Сделали именно так, потому что дальнейшее развитие определилось как более многообещающее.
Укропорох, вот, не напал сейчас, вроде как пересраховался в штаны. А ведь нападет же, змей, на исходе зимы.
Главком, он как киевский князь Святослав стратегию мыслит. Все думали, что тот полководец на зиму пригостился у вятичей, чтобы с дружиной всю зиму вяло баб их трахать, заложить основу для укро-российского родства, и домой затем отчалить. А он по весне вместо этого очень резко сначала Булгар разорил, а потом и Хазарию прикончил.
У укропороха наверняка есть нормально отмобилизованные силы, которые он не очень показывает, демонстрируя пьяную шваль только. Зазевавшись, словит керзача как элдэнээрка, так и пэмээрка, обе разом.
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У Мамоны на устах
коварная усмешка написал 26.12.2018 16:16
С Крымом как раз не поторопились, все было сделано как и следовало. Тут спецслужбы показали свой профессионализм.
А с Донбассом работала всякая продажная сволочь. Надо было разыграть карту Януковича. Посадить его в Донецк и оттуда он должен был отдавать распоряжения и указы. Конечно он был в полном дерьме и его не все бы поддержали, но это раскололо бы украину так что там внутри началась бы такая заваруха, что не надо было бы вмешиваться, просто наблюдать и отлавливать куски которые отваливались бы сами.
Но для этого нужны в правительстве менее ничтожные личности
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Re: для защиты от угрозы с юга
Кинг Конг написал 26.12.2018 15:54
Ага, это для защиты от угрозы с юга вы наводнили Москву миллионами дагов, киргизов, армян и таджиков?
Напав на Украину?
А народ спросили? Может, дали ему кучу денег от Ралдугина на развитие своей инфраструктуры?
Или просто путинский империолизм вам по душе, потому, что эффективнее разрушает Россию?
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