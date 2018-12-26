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Московский листок

Левада-центр: в России растет недовольство властью, люди готовы к протестам

Опубликовано 26.12.2018 в разделе комментариев 3

Левада-центр: в России растет недовольство властью, люди готовы к протестам

В российском обществе растут социальное раздражение, недовольство властью, люди готовы к протестам. К такому выводу пришли журналисты "Новой газеты" в ходе беседы с директором "Левада-центра" Львом Гудковым, подводя итоги уходящего года.

По словам социолога, попытки власти удержать великодержавный настрой населения через усиление пропаганды государственного патриотизма, конфронтации с Западом, милитаризма, особого пути России и консервативных духовных ценностей становятся все менее эффективны.

"На чем держалась популярность режима все эти годы? На надеждах, что власть обеспечит высокий уровень благосостояния и продолжение роста доходов при одновременном восстановлении Россией статуса великой державы, дающего чувство гордости за принадлежность к ней и компенсирующего ощущение зависимости маленького человека от властного произвола, чувство незащищенности и материального неблагополучия. Теперь эти надежды исчезают", - отмечает издание.

По словам Гудкова, после мартовских выборов началось снижение популярности всех властных институтов, а в мае показатели доверия, одобрения и поддержки вовсе рухнули из-за объявления пенсионной реформы.

"Реформа стала катализатором массового раздражения, собрав накопленное за последние годы недовольство ухудшением жизни. В первую очередь, оно связано с падением реальных доходов за четыре года «крымской мобилизации» (по разным подсчетам от 11 до 14%). Снижение было медленным, постепенным, а потому не вызывало резких реакций, пока не была объявлена пенсионная реформа. Граждане почувствовали на себе рост налогов, акцизов, стагнацию в экономике и, соответственно, угрозу безработицы, задержек выплаты зарплаты и так далее, помня о прежних кризисах 90-х годов или о провале 2008-2009 года. Причем, если в Москве и в крупных городах рост стоимости жизни не так заметен, то в провинции он чрезвычайно ощутим. И в этом еще одно отличие нынешнего года от предыдущих — недовольство концентрировалось преимущественно в провинции, причем, в том числе, среди рабочих, которые раньше были пассивны", - пишет издание.

При этом социолог отметил, что после объявления о пенсионной реформе у населения резко ослабли антизападные установки, на чем, собственно, пропаганда держится все четыре послекрымских года.

В тоже время у россиян значительно ослабло чувство стабильности. Стабильность в этом случае означает уверенность в завтрашнем дне. По мнению 39% опрошенных в ноябре 2018 года, материальное положение их семей за последний год ухудшилось, а улучшилось лишь у 9%, у остальных не изменилось. Общий семейный доход (в среднем по России) сегодня (при двух работающих) составляет чуть более 40 тыс. рублей. При этом у примерно половины семей он ниже 30 тыс. (у пенсионеров — 26 тысяч с небольшим), у 28% — от 30 до 50 тыс. рублей, у 11% — от 50 до 70 тыс. рублей; у такого же числа семей — свыше 70 тысяч рублей (последняя группа представлена главным образом чиновниками и предпринимателями). Такая картинка очень отличается от тех, что рисуют наши высшие чиновники.

"Последние годы заставляют людей быть еще более умеренными в своем потреблении, экономить, отказываться от «лишнего», или влезать в долговую яму, набирая потребительские кредиты. Какое может быть планирование, когда жизнь вся построена таким образом, что люди думают не о том, чтобы жить лучше, а чтобы хуже не стало?", - отмечает издание.

Оборотной стороной недовольства стала высокая готовность к протестам, причем, как с экономическими, так и с политическими требованиями. За последние месяцы "Левада-центр" зафиксировал двукратный рост протестных настроений. Кроме того, изменился состав людей, готовых к протестам. "Если в 2011-2012 году на улицу выходил в основном образованный и активный слой населения (так называемый «креативный класс»), то сейчас круг готовых к протестам расширился — это и рабочие, и служащие, и в широком смысле бюджетники", - пишет издание.

Социологи также отмечают, что у россиян начал ломаться механизм разделения ответственности между президентом и правительством. "Конструкция «добрый царь и плохие бояре» стала размываться, по авторитету Путина был нанесен удар. В марте и апреле деятельность Путина одобряли 80-82%, не одобряли — 17-19%. А начиная с июля по настоящее время негативно оценивали его деятельность уже 30-33%, одобряли — 66%. За год доверие к нему снизилось с 59-60% до 39%.", - пишет газета.

Кроме того, резко увеличилось количество людей, считающих Путина лично ответственным за все проблемы в стране, включая рост цен, стоимости жизни и т.п. Если еще недавно (в 2015-2017 годах) таких было порядка 40-43%, то сейчас их доля выросла до 61%.

"Основные причины этого — экономическая политика, связь с крупным бизнесом, опора в основном на силовиков (не только ФСБ и правоохранительные органы, но и военно-промышленный комплекс, армию) и защита их интересов. Это оборачивается попустительством бюрократическому произволу, безуспешной борьбой с коррупцией или даже подозрениями в связях с такого рода кланами или группировками", - отмечают социологи.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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протесты они такие
хакас написал 26.12.2018 17:05
Сантехник Гаврилов пинком распахнул дверь 26-ой квартиры. &#8211; Вызывали? Нет? Ответа не последовало: семья Чепыжниковых сидела перед экраном телевизора. Гаврилов отодвинул носком кирзового сапога кошку Дусю и прошел на кухню. В холодильнике помимо двух десятков яиц находилось пол каральки Краковской колбасы, банка майонеза и кастрюля с вчерашним супом. Суп Гаврилов брезгливо вылил на пол, а вот с Краковской обошелся уважительней, нарезав ее аккуратными кружочками прямо на ламинате кухонного стола. Кошка Дуся с интересом наблюдала из укрытия, как Гаврилов сорвал со стены лист перекидного календаря и, не отрывая глаз от изображенных на нем горных вершин, уселся, приспустив штаны, на корточки посреди кухни.
Гражданка Чепыжникова потянула носом и поморщилась. - Нихрена ЖЭК не работает. - За что только такие деньги такие берут &#8211; привычно поддакнул ей муж. &#8211; Надо жалобу написать. Коллективную. &#8211; Че писать? Все уже давно продано. &#8211; Да, все куплены. - Мафия. &#8211; Что мы можем сделать?
Гаврилов закончил перекладывать яйца из распахнутой дверки холодильника в сумку с инструментами и прошел в зал. - Распишитесь за сервис. Петр Чепыжников посмотрел на супругу. &#8211; Подписывай скорей, Петя, - женщина взяла из рук мужа пульт от телевизора &#8211; пока реклама началась.
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(без названия)
стоик1466 написал 26.12.2018 16:26
Главный борец за место всех русских в Ядерном Рае тоже подаст в отставку перед Новым годом?
Или его отдадут матерям детей, которых сожгли в Беслане?
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знаю средство
Кинг Конг написал 26.12.2018 16:05
Россию спасут бескровные протесты.
Достаточно привозить на красную площадь трупы тех, кто помер после 60 лет, и когда наберется критическая масса, путин и его клика не выдержат.
Это стариков после 60. А всякую мелочь, типа наркош, аликов, детишек дефектных, пытающихся на халяву в Турцию слетать, или лечение получить - всякую шелупонь, думающую, что Государство им должно, везти без счета.
Заодно проверим, каких таких 160 миллионов душ в РФ заточены?
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