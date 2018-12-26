Левада-центр: в России растет недовольство властью, люди готовы к протестам

В российском обществе растут социальное раздражение, недовольство властью, люди готовы к протестам. К такому выводу пришли журналисты "Новой газеты" в ходе беседы с директором "Левада-центра" Львом Гудковым, подводя итоги уходящего года.

По словам социолога, попытки власти удержать великодержавный настрой населения через усиление пропаганды государственного патриотизма, конфронтации с Западом, милитаризма, особого пути России и консервативных духовных ценностей становятся все менее эффективны.

"На чем держалась популярность режима все эти годы? На надеждах, что власть обеспечит высокий уровень благосостояния и продолжение роста доходов при одновременном восстановлении Россией статуса великой державы, дающего чувство гордости за принадлежность к ней и компенсирующего ощущение зависимости маленького человека от властного произвола, чувство незащищенности и материального неблагополучия. Теперь эти надежды исчезают", - отмечает издание.

По словам Гудкова, после мартовских выборов началось снижение популярности всех властных институтов, а в мае показатели доверия, одобрения и поддержки вовсе рухнули из-за объявления пенсионной реформы.

"Реформа стала катализатором массового раздражения, собрав накопленное за последние годы недовольство ухудшением жизни. В первую очередь, оно связано с падением реальных доходов за четыре года «крымской мобилизации» (по разным подсчетам от 11 до 14%). Снижение было медленным, постепенным, а потому не вызывало резких реакций, пока не была объявлена пенсионная реформа. Граждане почувствовали на себе рост налогов, акцизов, стагнацию в экономике и, соответственно, угрозу безработицы, задержек выплаты зарплаты и так далее, помня о прежних кризисах 90-х годов или о провале 2008-2009 года. Причем, если в Москве и в крупных городах рост стоимости жизни не так заметен, то в провинции он чрезвычайно ощутим. И в этом еще одно отличие нынешнего года от предыдущих — недовольство концентрировалось преимущественно в провинции, причем, в том числе, среди рабочих, которые раньше были пассивны", - пишет издание.

При этом социолог отметил, что после объявления о пенсионной реформе у населения резко ослабли антизападные установки, на чем, собственно, пропаганда держится все четыре послекрымских года.

В тоже время у россиян значительно ослабло чувство стабильности. Стабильность в этом случае означает уверенность в завтрашнем дне. По мнению 39% опрошенных в ноябре 2018 года, материальное положение их семей за последний год ухудшилось, а улучшилось лишь у 9%, у остальных не изменилось. Общий семейный доход (в среднем по России) сегодня (при двух работающих) составляет чуть более 40 тыс. рублей. При этом у примерно половины семей он ниже 30 тыс. (у пенсионеров — 26 тысяч с небольшим), у 28% — от 30 до 50 тыс. рублей, у 11% — от 50 до 70 тыс. рублей; у такого же числа семей — свыше 70 тысяч рублей (последняя группа представлена главным образом чиновниками и предпринимателями). Такая картинка очень отличается от тех, что рисуют наши высшие чиновники.

"Последние годы заставляют людей быть еще более умеренными в своем потреблении, экономить, отказываться от «лишнего», или влезать в долговую яму, набирая потребительские кредиты. Какое может быть планирование, когда жизнь вся построена таким образом, что люди думают не о том, чтобы жить лучше, а чтобы хуже не стало?", - отмечает издание.

Оборотной стороной недовольства стала высокая готовность к протестам, причем, как с экономическими, так и с политическими требованиями. За последние месяцы "Левада-центр" зафиксировал двукратный рост протестных настроений. Кроме того, изменился состав людей, готовых к протестам. "Если в 2011-2012 году на улицу выходил в основном образованный и активный слой населения (так называемый «креативный класс»), то сейчас круг готовых к протестам расширился — это и рабочие, и служащие, и в широком смысле бюджетники", - пишет издание.

Социологи также отмечают, что у россиян начал ломаться механизм разделения ответственности между президентом и правительством. "Конструкция «добрый царь и плохие бояре» стала размываться, по авторитету Путина был нанесен удар. В марте и апреле деятельность Путина одобряли 80-82%, не одобряли — 17-19%. А начиная с июля по настоящее время негативно оценивали его деятельность уже 30-33%, одобряли — 66%. За год доверие к нему снизилось с 59-60% до 39%.", - пишет газета.

Кроме того, резко увеличилось количество людей, считающих Путина лично ответственным за все проблемы в стране, включая рост цен, стоимости жизни и т.п. Если еще недавно (в 2015-2017 годах) таких было порядка 40-43%, то сейчас их доля выросла до 61%.

"Основные причины этого — экономическая политика, связь с крупным бизнесом, опора в основном на силовиков (не только ФСБ и правоохранительные органы, но и военно-промышленный комплекс, армию) и защита их интересов. Это оборачивается попустительством бюрократическому произволу, безуспешной борьбой с коррупцией или даже подозрениями в связях с такого рода кланами или группировками", - отмечают социологи.