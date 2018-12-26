Скандальная свердловская чиновница Ольга Глацких написала заявление об увольнении

Свердловская чиновница Ольга Глацких, заявившая о том, что "государство ничего не должно" молодёжи потому, что рожать их родителей "никто не просил", подала в отставку. Фотографию документа опубликовал уральский блогер Сергей Колясников. По его словам, Глацких приняла такое решение, чтобы не "подставлять" губернатора региона Евгения Куйвашева.

Информацию об отставке чиновницы также подтвердил вице-губернатор региона Сергей Бидонько. "Да, сегодня она написала заявление [об увольнении]. Это решение, по ее словам, было обдуманным", - цитирует ТАСС Бидонько.