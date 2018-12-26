Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Скандальная свердловская чиновница Ольга Глацких написала заявление об увольнении

Опубликовано 26.12.2018 в разделе комментариев 0

Скандальная свердловская чиновница Ольга Глацких написала заявление об увольнении

Свердловская чиновница Ольга Глацких, заявившая о том, что "государство ничего не должно" молодёжи потому, что рожать их родителей "никто не просил", подала в отставку. Фотографию документа опубликовал уральский блогер Сергей Колясников. По его словам, Глацких приняла такое решение, чтобы не "подставлять" губернатора региона Евгения Куйвашева.

Информацию об отставке чиновницы также подтвердил вице-губернатор региона Сергей Бидонько. "Да, сегодня она написала заявление [об увольнении]. Это решение, по ее словам, было обдуманным", - цитирует ТАСС Бидонько.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можете ли вы прожить на 11 тысяч в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Н.Поклонская: "На коне будет тот, кто благороден"
Н.Поклонская: "На коне будет тот, кто благороден"
26.12.2018
Димитриос Пателис: Я сознательно выбрал свой путь
Димитриос Пателис: Я сознательно выбрал свой путь
26.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Скандальная свердловская чиновница Ольга Глацких написала заявление об увольнении (0)
Левада-центр: в России растет недовольство властью, люди готовы к протестам (3)
Анатолий Баранов: Обычно страны-лимитрофы не спрашивают, с чем там они не согласны (3)
Главный борец с экстремизмом в МВД подал в отставку (6)
Памфилова: расследование массовых фальсификаций на выборах губернатора Приморья в сентябре "замяли" (3)
Россияне залезли в долги ради новогодних подарков (7)
Н.Поклонская: "На коне будет тот, кто благороден" (7)
Так что дал народу 2018 год? Приблизил к кладбищу... (19)
Штраф за неоплату парковки в Москве увеличен до 5 тысяч рублей (4)
Как поменять конституцию, ничего по сути не меняя? (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нарoдная примета
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И кто у нас сегодня будет работать путиным?
Максим Калашников Максим Калашников: Панорама: И.Стрелков, АПН Северо-Запад и Партия Дела
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Проявления империализма
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss