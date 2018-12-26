Управделами президента закупит служебные авто на 400 млн рублей

Управление делами президента России объявило два тендера на закупку служебных автомобилей на общую сумму почти в 400 миллионов рублей.

Согласно заявке от 24 декабря 2018 года, ФГУП "Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента" намерено приобрести 78 автомобилей Genesis на общую сумму в 194 млн рублей – около 2,5 млн за штуку. За эту цену можно приобрести как G70 в топовой комплектации, так и G80 в "базе".

Во второй заявке от 25 декабря, размещенной ФГБУ "Транспортный комбинат "Россия" Управления делами президента", речь идет о закупке 78 автомобилей неизвестной марки на сумму 200 миллионов рублей. 15 машин должны быть представительского класса и стоить 4,5 миллиона каждая, остальные 64 – бизнес-класса за 2,1 миллиона каждая.

В Управлении делами президента РФ объяснили, что закупка новых автомобилей для ведомства связана с плановой заменой машин для чиновников на более дешевые.

"Управление делами президента, выполняя указ президента об обеспечении транспортным обслуживанием органов государственной власти - администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, правительства РФ и других учреждений и федеральных чиновников, проводит плановую замену дорогостоящих автомобилей европейских моделей на более дешевые - в 2,5 раза дешевле автомобили марки корейского производства", - цитирует Интерфакс представителя Управделами президента Елену Крылову.

По ее словам, используемые ныне автомобили, например, марки BMW, продаются при замене на корейские автомобили, при этом цена подержанных машин зачастую выше, чем новых корейских.