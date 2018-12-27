Распутинщина. Другой монархии у них для нас нет...

Паханат. Так несколько лет назад назвал нынешнюю систему власти экс-вице-премьер М.Полторанин на презентации своего блокбастера про власть в тротиловом эквиваленте.

Дескать, Ельцин эту систему породил, а Путин ее укрепляет и развивает. Все замкнул на себя и всем заправляет.

Слово резкое. Может, поэтому некоторые экзальтированные дамочки вроде панночки Поклонской начали агитировать за монархию. В ней, мол, сегодня, все спасение России. Понятно, с кем на троне.

Не понимает вертихвостка, что во времена «Николая Кровавого», ее саму быстренько бы спровадили в монастырь за распутство и охоту на чужих мужей.

А кому непонятно, что мы давно живем в условиях абсолютной, несменяемой, пожизненной и наследуемой монархии? Только на другом ее витке.

Кто сомневается, что он будет сидеть на кремлевском троне, сколько захочет и передаст его тому, кому захочет?

Все ветви, сучки и задоринки власти и народ под ним. Он назначает премьера и министров, и никто его выбору помешать не может. Не парламент же. Министры-мультимиллионеры приходят без нашего согласия и уходят, не отчитавшись.

«Не попали» в этот состав Кабмина миллиардеры Шувалов и Абызов, Кузнецов и Хлопонин. Вы знаете, чем они занимались 6 лет? Никто не знает. Обогащались, декларируя по 400-600 млн. руб. в год. Видимо, хорошо еще пополняли общак.

Силовики - все его назначенцы. Министр обороны С.Шойгу, главком «Росгвардии» В.Золотов, глава МВД В.Колокольцев, шеф МЧС Е.Зиничев, директор ФСБ А.Бортников, начальник СВР С.Нарышкин. И он при этом еще боится, когда трое «навальнят» собираются вместе.

Еще он назначает/переназначает председателя ВерхСуда В.Лебедева, генпрокурора Ю.Чайку, главу Конституционного суда В.Зорькина.

Может, кто-то из вас скажет, что они уже пересидели в своих синекурах. Лебедеву и Зорькину по 75 лет, в эти годы у людей уже давно климакс головного мозга. Это хорошо видно по оголтелой охоте на молодежь за «чувства верующих». Климакс. Ну и что?

Депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы и мэры - сплошь его холопы. Без его согласия ни один в нижнюю и верхнюю палату не прошмыгнет, в губернаторское или мэрское кресло не сядет.

При этом Госдума - клуб миллионеров, СовФед - миллиардеров.

ЦИК - контора, подчиненная Управделами президента. Полностью на гособеспечении. Получает от него министерские оклады, премии, пособия, ЦКБ, льготный госстаж, места в детсадах, путевки и прочие райские яблочки.

Памфилова его давнишняя подчиненная. Всегда готова озвучить любую липу. А потому только укрепила сурковщину и чуровщину. Сегодня, как и 15 лет назад, итоги выборов известны задолго до самих выборов. Можно не проводить, победителей для экономии объявлять заранее. Недели за две. Никто не пикнет.

На президентских выборах всегда победитель кандидат Кремля, на парламентских - его «партия сласти». Оппозиция? Ее назначает и прикармливает тоже он. Она так и называется: «Оппозиция Его величества».

Глядя на то, как 70-летние гуттаперчевые партайгеноссе Зюганов и Жириновский 25 лет протирают штаны в Госдуме, ни за что ни перед кем не отвечая, - думаю, сей тезис опровергнуть невозможно.

Многомиллиардные долги нашей стране африканским странам и прочим неграм прощает он единолично. Без всякого совета с парламентом и народом. Сколько там при этом «распилил» - нам неведомо.

По подсчетам СМИ, за 15 лет самовольно списал им 140 млрд. долларов. Или 7-8 трлн. руб. А вы держитесь.

Звания Героев России присваивает лично по своему вкусу, с нами не советуясь. Ордена раздает тоже. И мы никогда не узнаем, почему, например, худрук Театра эстрады Г.Хазанов - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Почему, спрашивается, то и дело награждается живущий в Швейцарии олигарх Усманов-Виннер, у которого наша промышленность в офшорах? Ну как же-с, как же-с…

Что такое большая пресс-конференция в декабре? Это организованная подача челобитных царю.

Повышение пенсионного возраста продавил тоже он. Но «как в Париже» не получилось.

Кто у нас патриарх Кирилл? Я бы назвал его вице-президентом по делам РПЦ, которая давно на гособеспечении. Не буду возражать и против других определений.

Вам для полной картины нужно немного разврата, то есть распутинщины? И она присутствует при дворе, если присмотреться к некоторым персонажам.

Причем, совершенно не надо заглядывать в замочную скважину. Они сами выбалтывают о себе интимные подробности и тайны личной жизни.

Тут один живущий с любовницей когалымец Собянин чего стоит. Или та же Няша, которая нынче летом увела чужого мужа.

Так что у нас давно полная монархия. Абсолютная и ничем не ограниченная. Не Конституцией же. Другой у них для нас нет.