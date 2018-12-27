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Московский листок

Голодовка на питерском метрострое

Опубликовано 27.12.2018 в разделе комментариев 0

метро голод. рабочие
Голодовка на питерском метрострое

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку. 

Как сообщает пресс-служба компании «Метрострой», речь идет о сотрудниках подрядной организации ЗАО «СМУ-11 Метрострой». 

Причиной голодовки названы долги по заработной плате.

***

Не правда ли, странно - только и разговоров о защите труда, а вот уже вторая предновогодняя голодовка на значимом инфраструктурном объекте.

Собянину хлеб не по зубам

Голодающим выдали по 6 тысяч рублей

Заметим, все обставлено хитро - Метрострой как бы и ни при чем, голодают рабочие компании-субподрядчика. Но какая разница? Сейчас очень распространен так называемый "заемный труд", когда рабочие, чаще гастарбайтеры, являются не сотрудниками основной фирмы, а наняты какими-то компаниями-однодневками. Так и платить можно меньше, и социальных обязательств никаких, а при случае, как видим, можно еще и задерживать зарплату.

Кстати, на фото Черкизовского хлебозавода, где еще не закончилась ситуация с невыплатой зарплаты, много женщин, одетых по исламским нормам - это гастарбайтеры, и числятся они также не на головном предприятии. 

С этим что-то надо делать, потому что не только социальные обязательства выпадают из зоны ответственности - качество работы с чужих рабочих тоже не спросишь. А аварии в метро, увы, случаются теперь часто.

А.Б.



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