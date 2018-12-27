Едроссы и жириновцы попали под украинские санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в среду принял решение о введении дополнительных санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.
Также введены ограничительные меры против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Санкции касаются и военных, судей и сотрудников правоохранительных органов, причастных "к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 и незаконному содержанию их в российских тюрьмах".
При этом в пресс-службе не приводят конкретные списки российских физических и юридических лиц, в отношении которых принято решение о санкциях.
В начале заседания СНБО в среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет расширит санкционный список. "Сегодня в повестку дня СНБО внесен проект принятия решения о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на оккупированной территории Донбасса, за агрессию против нашего государства в Черном море у Керченского пролива, против тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто был причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию, тех, кто отдавал приказы. Так как мы видим политическую поддержку и участие Госдумы в этом процессе, значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от "Единой России" и ЛДПР, войдут в санкционный список", - сказал президент на заседании СНБО. Его слова передает ТАСС.
Он также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".
Решение СНБО вводится в действие указом президента Украины, передает "Интерфакс".
Напомним, вчера на Украине в 14:00 по местному времени (15:00 мск) истек срок действия военного положения. Президент Украины Петр Порошенко объявил об этом решении, уточнив, что не намерен продлять действие военного положения.
"Сейчас ровно 14 часов (15.00 мск)... и прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно обосновывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась", - сказал президент на заседании Совета национальной безопасности Украины. Его слова приводит РИА "Новости". Порошенко заявил, что поручил Минобороны, генштабу и МИД проинформировать общество о том, что было сделано в рамках введения военного положения, в частности, в части усиления обороноспособности.
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киргуду написал 27.12.2018 07:08
Несогласный Сергей написал 27.12.2018 07:05
КТФ написал 27.12.2018 06:41