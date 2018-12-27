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Московский листок

Участие студентов в "Бессрочном протесте" всё сильнее беспокоит Э-стаповцев

Опубликовано 27.12.2018 в разделе комментариев 0

москва репрессии студенчество бессрочка
Участие студентов в "Бессрочном протесте" всё сильнее беспокоит Э-стаповцев

Участница "Бессрочного протеста" Софья Кардаш утверждает, что к ней в Российскую академию музыки имени Гнесиных, студенткой которой она является, пришли двое сотрудников Центра по противодействию экстремизму и угрожали завести на нее уголовные дела. 

По словам Кардаш, которая учится на кафедре виолончели, в понедельник ей позвонил проректор академии по административно-хозяйственной работе Виктор Киселев и попросил зайти в его кабинет. Там студентку уже ждали двое людей в штатском, один из которых представился сотрудником полиции Олегом Кузнецовым, сообщает радио "Свобода". При этом пришедшие так и не показали Софье никаких документов. Предположительно, это были сотрудники центра "Э". 

Проректор, в свою очередь, посоветовал Софье "не бояться этих людей" и сказал, что "с ними лучше сотрудничать". 

Кузнецов положил на стол желтую папку и заявил, что в ней собраны материалы на Кардаш, которых "хватит на несколько дел". Он пригрозил ей штрафом в 300 тысяч рублей, который ее "мама оплатить не сможет". 

Из разговора стало ясно, что мужчины давно следят за студенткой - они перечислили, "когда она была в кафе, где перебежала через дорогу, зачем обращалась к врачу". Во время беседы сотрудники задавали ей вопросы про участников "Бессрочного протеста" и их планы, а также требовали, чтобы она не ходила на протестные акции. 

Кузнецов настоял на том, чтобы студентка оставила ему свой номер телефона и предложил девушке встретиться "в менее официальной обстановке" - в ресторане. Он добавил, что если Кардаш придет на встречу, то они "забудут о папке". При этом полицейский запретил студентке рассказывать кому-либо о состоявшемся разговоре. 

Движение "Бессрочный протест" образовалось после массовой акции против пенсионной реформы 9 сентября, организованной штабом оппозиционера Алексея Навального. Активисты "бессрочки", в основном молодые люди, устраивают по всей России уличные акции протеста, за что подвергаются преследованиям со стороны правоохранительных органов. Так, в ноябре 14-летний участник движения Ярослав Васильев рассказал, что его после задержания избили полицейские и "люди в штатском". Они душили школьника, заламывали ему руки и наносили удары рукой в область затылка.

Отметим, что активисты "Бессрочки" проводят акции и примыкают к антипутинским акциям и за пределами Москвы. Так, около 120 человек приняли участие в акции «Социальный марш за права молодежи», которая состоялась в Самаре 15 декабря. Шествие прошло от пересечения улиц Краснодонской и Свободы - до сквера «Родина».

Помимо активистов ЛКСМ РФ и Левого Фронта акцию поддержали активисты "Бессрочного протеста" и гражданские активисты, а также местные жители. Ещё десятки горожан, которые прогуливались по скверу, стали очевидцами акции протеста. 

Участники шествия собрались, развернули красные флаги и растяжки с логотипами участников акции с лозунгами «Одно решение-сопротивление!»; «Лишь борьба дает права!».  

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