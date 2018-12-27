К 70-летию южнокорейского фашистского драконовского закона

В Южной Корее в связи с тем, что исполнилось 70 лет с фабрикации «Закона о безопасности», всё громче звучат голоса с требованием отменить этот драконовский, бесчеловечный закон.

1 декабря Совместное действие, общественная организация граждан, желающих отмены «Закона о безопасности», на пресс-конференции перед зданием Парламента утвердило, что в настоящее время, когда получают развитие межкорейские отношения, «Закон о безопасности» стал крайне неуместен, и вместо хождений на демонстрации со свечами обязаны сами предпринимать действия по отмене закона.

11 декабря южнокорейская газета «Кёнхян синмун» сообщила следующее:

«Закон о безопасности», утвержденный в декабре 1948 года, за прошлые 70 лет, сковывая свободу в избрании идеологии и совести, служил орудием властей для наказания оппонентов.

Тут нечего рассуждать, каким огромным является ущерб от фабрикации шпионского ярлыка «просеверного элемента», «цветной теории» и других, основанных на «Законе о безопасности» статей для преследования инакомыслящих.

ООН и Международная амнистия с 1990-х годов предлагали отменить этот закон, - отмечается в газете.

В Южной Корее одна за другой раскрываются интриганские истории, связанные с «Законом о безопасности», сфабрикованные в период прошлых междоусобиц, и это во всей красе обнажает несправедливость этого драконовского закона.

«Закон о безопасности» – небывало жестокий закон, копировавший «Закон об общественной безопасности», сфабрикованный японскими империалистами в целях усилить колониальное господство над Кореей и фашистские репрессии.

Но предыдущие консервативные власти Южной Кореи, не говоря уж о ликвидации пережитка драконовского закона японского фашизма, который безжалостно попрал права и задушил свободомыслие невинных корейцев, наоборот, на протяжении 70 лет изменяли его к худшему и использовали средством для диктаторского властвования.

Из-за беспорядочных репрессий попрана свобода идеологии и совести, и многочисленные люди разных кругов и слоев посажены в тюрьму под ярлыками «просеверных левых сил» и «сил подчинения Северу».

С точки зрения его основы, преступности, подвергавшей невинных людей безжалостным репрессиям, провоцировавшей конфронтацию с соотечественниками, «Закон о безопасности» - ни с чем несравнимый жесточайший закон, закон в кавычках.

И сегодня в Южной Корее побеждают общественные настроения, требующие отмены «Закона о безопасности» – это неудержимое течение ситуации.

Нет теперь для существования «Закона о безопасности» поводов, когда пали консервативные «власти» и начался период национального примирения и сплоченности, мира и процветания.

Если южнокорейские власти поистине служат демократии и гражданскому праву и желают продолжительного развития межкорейских отношений, то должны положить конец «Закону о безопасности»!

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