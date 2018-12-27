Минтруд дарит на Новый год увольнение 230 тысяч работников

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек. В первую очередь, речь идет о сотрудниках финансовой и транспортных сфер. В зоне риска отрасли добычи углеводородов, электрооборудования, производства машин и стройматериалов.
Ну что ж, хороший подарок к Новому году гражданам.
Вот только вопрос - а что сделал Минтруд, чтобы предотвратить эти массовые увольнения? Меры может какие принял?
Или в компетенцию Минтруда никакие меры не входят, а только исследования и прогнозы, на манер какого-то НИИ?
Даже интересно, это правительство что-нибудь вообще делает, кроме придумывания новых поборов с населения и безудержного PR?
А.Б.
Будет весело и страшно///// написал 27.12.2018 12:04
Ташкентский написал 27.12.2018 12:02
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Сокращение в сфере добычи углеводородов это тоже хороший знак. Не нужно было служить в угоду грабителям России. Была бы польза от нефти, газа и угля для России, то строили бы заводы, создавая рабочие места. А не на оборот - развалили и разворовали все что только возможно.
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Возможно бегство капитала $66млрд это следствие бегства крыс жидов из России в Израиль, США и Гейропу. Чуют падлы, что жаренным запахло. Рабы, которые на них горбатились, стали не нужны. Так им, дуракам, и надо.
Усатый Базедовец написал 27.12.2018 12:02
Финни написал 27.12.2018 11:57
тупероха написал 27.12.2018 11:34
Мещанишка написал 27.12.2018 11:15
тупероха написал 27.12.2018 11:14
И мычат тоскливо. Ожидают обещанного капиталистического "__рая"
Так вам и надо....очень хорошо и быстро дойдет...
Калькулятор написал 27.12.2018 10:52
эюя написал 27.12.2018 10:49