Минтруд дарит на Новый год увольнение 230 тысяч работников

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек. В первую очередь, речь идет о сотрудниках финансовой и транспортных сфер. В зоне риска отрасли добычи углеводородов, электрооборудования, производства машин и стройматериалов.

Ну что ж, хороший подарок к Новому году гражданам.

Вот только вопрос - а что сделал Минтруд, чтобы предотвратить эти массовые увольнения? Меры может какие принял?

Или в компетенцию Минтруда никакие меры не входят, а только исследования и прогнозы, на манер какого-то НИИ?

Даже интересно, это правительство что-нибудь вообще делает, кроме придумывания новых поборов с населения и безудержного PR?

А.Б.