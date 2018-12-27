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Московский листок

Минтруд дарит на Новый год увольнение 230 тысяч работников

Опубликовано 27.12.2018 в разделе комментариев 9

рабочие капитализм правительство
Минтруд дарит на Новый год увольнение 230 тысяч работников

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек. В первую очередь, речь идет о сотрудниках финансовой и транспортных сфер. В зоне риска отрасли добычи углеводородов, электрооборудования, производства машин и стройматериалов.

Ну что ж, хороший подарок к Новому году гражданам.

Вот только вопрос - а что сделал Минтруд, чтобы предотвратить эти массовые увольнения? Меры может какие принял?

Или в компетенцию Минтруда никакие меры не входят, а только исследования и прогнозы, на манер какого-то НИИ?

Даже интересно, это правительство что-нибудь вообще делает, кроме придумывания новых поборов с населения и безудержного PR?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 27.12.2018 12:04
Все равно когда нибудь доиграются.Такжеж не может быть,чтоб никак не было,кактож оно будет.Через год,через пять...внутренние факторы сыграют,внешние-хузнат.Но до бесконечности тянуться не будет-и не такие дубы падали...
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Так им, дуракам, и надо.
Ташкентский написал 27.12.2018 12:02
Сотрудников финансовой сферы вообще не жалко. Там одни жулики сидят. У нас даже кассирши стервы. Когда при ублюдке Каримове (незаконно рожденного от Еврея), который дал приказ расстрелять мирных жителей Андижана, нас принудительно перевели на пластиковые карты. Обнал без мзды 10-30% был невозможен. Цены на пластиковую карту выше на 30%, чем за нал. Кассирши должны были собирать деньги для трудового народа. А эти шалавы собирали для своих родственников, для начальства или для тех кто платил мзду.
-
Сокращение в сфере добычи углеводородов это тоже хороший знак. Не нужно было служить в угоду грабителям России. Была бы польза от нефти, газа и угля для России, то строили бы заводы, создавая рабочие места. А не на оборот - развалили и разворовали все что только возможно.
-
Возможно бегство капитала $66млрд это следствие бегства крыс жидов из России в Израиль, США и Гейропу. Чуют падлы, что жаренным запахло. Рабы, которые на них горбатились, стали не нужны. Так им, дуракам, и надо.
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(без названия)
Усатый Базедовец написал 27.12.2018 12:02
вывсеврети! УнтерЗалупенФюрер сказал, что будет прорыв! Это и есть прорыв! В РФ 2019 год будет не год свиньи, а год ПЕСЦА!
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Банду Путина под суд!!!
Финни написал 27.12.2018 11:57
Где 25 млн.рабочих мест?Где Социальное государство?Где крепкий рубль?
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итак гп 230 тыс. нищебродов стало больше
тупероха написал 27.12.2018 11:34
Утрутся..как всегда....толку от них...
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(без названия)
Мещанишка написал 27.12.2018 11:15
Минтруд готов поделиться адресами супермаркетов с 'макарошками'
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Re: Итого
тупероха написал 27.12.2018 11:14
15 тысяч дивизий получили "наше все" в рыло.
И мычат тоскливо. Ожидают обещанного капиталистического "__рая"
Так вам и надо....очень хорошо и быстро дойдет...
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Итого
Калькулятор написал 27.12.2018 10:52
Это же 15 дивизий!
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гиперинфляция рубля
эюя написал 27.12.2018 10:49
Во всех странах с быстрой инфляцией наблюдалось одно и то же явление, &#8212; темп обесценения национальной валюты превышал темп увеличения ее количества.
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