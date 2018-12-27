Цунами отдыху не помеха

Смертельное цунами произошло на побережье Зондского пролива в Индонезии 22 декабря. Жертвами стихии в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен стали не менее 429 человек. Более 150 человек пропали без вести, свыше 1,4 тысячи получили ранения. Более 16 тысяч человек покинули свои дома.

Как мы и писали по горячим следам, первоначальная цифра погибших в 20 человек увеличилась в 25 раз. Спустя неделю подавляющее большинство из пропавших без вести 150 человек тоже можно считать погибшими.

Скидки на новогодний отдых в Индонезии увеличились, число туристов только выросло. То, что отдых происходит на фоне массовой трагедии, мало кого интересует.

А.Б.