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Московский листок

Цунами отдыху не помеха

Опубликовано 27.12.2018 в разделе комментариев 0

Цунами отдыху не помеха

Смертельное цунами произошло на побережье Зондского пролива в Индонезии 22 декабря. Жертвами стихии в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен стали не менее 429 человек. Более 150 человек пропали без вести, свыше 1,4 тысячи получили ранения. Более 16 тысяч человек покинули свои дома.

Как мы и писали по горячим следам, первоначальная цифра погибших в 20 человек увеличилась в 25 раз. Спустя неделю подавляющее большинство из пропавших без вести 150 человек тоже можно считать погибшими.

Скидки на новогодний отдых в Индонезии увеличились, число туристов только выросло. То, что отдых происходит на фоне массовой трагедии, мало кого интересует.

А.Б.



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