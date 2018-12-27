После одёргивания Росстата Силуановым, Минтруд оперативно "поправился"

В пресс-службе Минтруда сообщили, что информация СМИ о массовых увольнениях в первые три месяца 2019 года не соответствует действительности. В ведомстве уверены, что сейчас ситуация на рынке труда стабильна.

Ранее газета «Известия» сообщила, что работы могут лишиться около 230 тыс. человек. По информации издания, сокращения затронут, в первую очередь, сотрудников финансовой и транспортных сфер. В частности, увольнение банковских работников связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций.

«Резкого роста безработицы не ожидается. Минтруд еженедельно в рамках текущей деятельности проводит мониторинг рынка труда. В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет»,— заверили в Минтруде.

Что касается профессий, которые могут попасть под сокращение в 2019 году, в ведомстве подчеркнули, что отслеживают риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям. «В соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. Но это не значит, что все работники будут уволены»,— отметили в министерстве.

Ранее в Минтруде сообщили, что общая безработица в России в ближайшие три года сохранится на уровне 2018 года, то есть не превысит 3,6 млн человек. В сентябре уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 4,7% с учетом сезонности. В октябре в семи субъектах России уровень безработицы превысил 10%. Как прогнозирует Минэкономики, по итогам 2018 и 2019 годов безработица будет составлять 4,8%, 2020-го — 4,7%.

Отметим, что Минтруд "опомнился" столь оперативно после угроз Силуанова разогнать Рсостат, который даёт пессимистические цифры доходов населения.

25 декабря первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Росстату необходима реформа в отношении и команды, и принципов работы. По его мнению, служба пользуется устаревшими технологиями, что приводит к "ужасным" по качеству расчетам, сообщает РБК.

Силуанов заявил, что роль Росстата как ведомства особенно повышается сейчас, когда власти приступили к реализации национальных проектов, и служба нуждается в реформе, поскольку пользуется устаревшими технологиями и устаревшими инструментами.

"Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ", - заявил первый вице-премьер правительства Антон Силуанов, комментируя смену руководителя Росстата. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем службы Павла Малкова, до этого занимавшего должность директора департамента госуправления Минэкономразвития. Прежний руководитель Александр Суринов освобожден от должности.

В качестве примера Силуанов привел "важнейший" показатель реальных располагаемых доходов населения, который, согласно данным Росстата, снижается с 2014 года. "Как он считается, знает, наверное, только Росстат", - сказал Силуанов, отметив, что данные относительно реальных зарплат считаются "более-менее понятно и достоверно", тогда как качество счета реальных доходов "ужасное". Это связано в том числе и с методами сбора информации: так, Росстат вручную собирает информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину, чего быть не должно. Решить проблему предлагается, задействовав новые современные источники информации - например, данные Федеральной налоговой службы.

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