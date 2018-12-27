Фонд Путина не спешит помогать рублём шпионке силовигархии Бутиной

Российский фонд мира перечислил 1 миллион рублей на оплату адвоката Марии Бутиной, арестованной в США. Об этом ТАСС сообщил в четверг отец девушки Валерий Бутин. Фонд в поддержку Бутиной был создан по инициативе ее адвоката Роберта Дрисколла, который работает без оплаты, так как у семьи нет необходимых средств.

"Фонд мира пожертвовал Фонду Марии Бутиной миллион рублей, все остальные пожертвования составили 600 рублей. Адвокат скоро закончит работу. Я должен адвокату в общей сложности 30 миллионов рублей за работу с июля [2018 года]", - сказал отец.

Ранее он сообщил, что адвокат планирует добиться освобождения Марии Бутиной к январю следующего года. "Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе", - сказал он. Бутин добавил, что одобряет стратегию, которой придерживается защита.

Мария Бутина 13 декабря в суде округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Ранее она подписала документы о сделке с прокуратурой. Суд принял ее признание и назначил следующее слушание на 12 февраля. Дату вынесения приговора при этом объявлять не стали по просьбе представителя прокуратуры, который сообщил, что Бутина согласилась сотрудничать со следствием, а этот процесс может занять некоторое время.

Соглашение со следствием предусматривало в частности то, что защита не будет возражать против нынешних условий содержания россиянки до момента вынесения приговора.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства.

В США Бутина училась в престижном университете Вашингтона - Американском университете, где изучала международные отношения. При этом студентка постоянно просила американского политтехнолога Пола Эриксона, по согласованию с которым она въехала в США по студенческой визе, сделать ее домашнюю работу, отредактировать ее курсовые или ответить на экзаменационные вопросы.

Это, по версии прокуратуры, указывает на то, что Бутина училась в аспирантуре Американского университета в Вашингтоне с чужой помощью, явно для прикрытия, а в то же время "продолжала работать для российского правительства". С помощью Эриксона Бутина завела в США широкий круг знакомств с лицами, которые могли влиять на политическую жизнь Америки.

По версии следователей, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российских официальных лиц и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

В Москве все выдвинутые обвинения назвали сфабрикованными.

Уроженка Барнаула Мария Бутина приехала в США на учебу. Она получила весной 2018 года диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете, где изучала международные отношения. Американская прокуратура утверждала, что лицом, с которым Бутина якобы вступила в преступный сговор, является некий "русский чиновник". Под этим обозначением скрывается бывший сенатор Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина. Позднее Торшин занимал должность зампреда Центробанка, а в конце ноября ушел в отставку. Это увольнение совпало с появлением в прессе информации о том, что бывшая протеже Торшина готова дать показания в американском суде.

Добавим также, что Торшин фигурирует и в испанском расследовании, касающегося деятельности "русской мафии". В 2010-2013 годах будущий зампред ЦБ якобы давал указания членам "таганской" ОПГ " отмывать деньги через банки и покупать недвижимость в Испании". Об этом ранее сообщало радио "Свобода". Торшина даже называли "казначеем мафии".

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