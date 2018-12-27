Уже не дрон, а стратегический самолёт ВВС США провёл разведку вблизи Керченского пролива

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V осуществил длительный полет вблизи Крыма, а также несколько пролетов к югу от Керченского пролива. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, на которые ссылается "Интерфакс".
По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным HARK51, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит, в течение более трех часов курсировал у побережья Крыма, в том числе к юго-западу и югу от полуострова и совершил не менее четырех пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к российскому побережью на расстояние приблизительно 50 км.
При этом разведчик на протяжении всего времени находился в международном воздушном пространстве над Черным морем. Российскую границу он не нарушал. По утверждению авиационных ресурсов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на сопровождение американского разведчика с аэродрома "Бельбек" поднимался российский истребитель Су-27. По другим данным, на "перехват" самолета ВВС США вылетал Су-30.
Согласно имеющимся данным, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива американские разведывательные самолеты стали регулярно совершать многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море. В них задействованы самолеты RC-135, тяжелые дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon. При этом нередко фиксируются полеты сразу двух самолетов. Кроме того, после инцидента в Керченском проливе у морских границ России на Черном море стали часто появляться и британские разведчики RC-135.
Ранее главком ВМФ адмирал Владимир Королев заявил, что в последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ, а в прилегающих акваториях происходит развертывание американских морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что численность сил Военно-морского флота позволит исключить угрозы с моря. Комментируя заявление главкома, главред "Арсенала отечества" Виктор Мураховский сообщил, что США наращивают число носителей крылатых ракет - эсминцев, крейсеров и подлодок.
Напомним, 12 декабря стало известно, что Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.
По его словам, с момента введения военного положения оборона страны была «максимально укреплена». Порошенко указал, что бригады встали на защиту «наиболее опасного направления».
«Боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины сейчас резко увеличили боевую готовность», — отметил он.
В начале декабря президент Украины сообщил о передислокации подразделений войск на границу с Россией, а также усилении противовоздушной обороны. Корабли и катера Госпогранслужбы были приведены в полную боевую готовность. Кроме того, в стране начались военные сборы резервистов, в рамках которых проводятся бригадные тактические учения.
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Уррря! написал 27.12.2018 19:36
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Всех шапками закидаим! У-р-р-ря! Славапутину!
С,П,Вдиван написал 27.12.2018 19:17
Напомним, 12 декабря стало известно написал 27.12.2018 19:02
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
Подробности: https://varfolomejj.livejournal.com/369.html и https://planejj.livejournal.com/263.html