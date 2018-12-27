В Красном Кресте беспокоятся: из-за санкций США в КНДР свирепствует грипп

Глобальные санкции в отношении северокорейского режима наносят ущерб поставкам медикаментов в КНДР, что негативно влияет на ситуацию со здравоохранением в стране. Об этом сообщил генеральный секретарь местного Общества Красного Креста Ри Хо Рим на официальном сайте Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца (МФКК).

По словам Ри Хо Рима, в стране остро не хватает вакцин, противовирусных препаратов, наборов для быстрого тестирования, средств индивидуальной защиты для медицинских работников и дезинфицирующих средств для рук. Все это было основной причиной вспышки гриппа в начале этого года. Как подчеркивает Ри Хо Рим, санкции в отношении КНДР не направлены на то, чтобы "ограничить гуманитарную деятельность" или оказать "негативное" влияние на гражданское население страны. Однако банки, поставщики и чиновники задерживают поставки медикаментов, поскольку опасаются нарушить санкционный режим.

Кроме того, по оценкам МФКК, около 10,3 млн человек в КНДР страдают от нехватки продовольствия, недоедания и отсутствия доступа к базовым услугам. Эти проблемы в 2018 году усугубились стихийными бедствиями, такими как жара, тайфуны, наводнения и оползни. Несмотря на потепление межкорейских отношений, отмеченное тремя саммитами лидеров двух Корей в этом году, гуманитарная помощь, направляемая в Северную Корею, не возобновилась.

В прошлом году правительство Сеула объявило о плане оказания помощи Северной Корее на $8 млн через международные гуманитарные учреждения. Однако эта помощь не была оказана на фоне незначительного прогресса в переговорах по денуклеаризации КНДР и существующих глобальных санкций в отношении коммунистического режима.

В сентябре этого года по итогам саммита в Пхеньяне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию, в которой согласовали конкретные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова и договорились о сотрудничестве в других сферах. В Сеуле отметили, что подписанное военное соглашение де-факто является договором об официальном окончании Корейской войны.

На пресс-конференции Ким Чен Ын заявил, что подписанный документ откроет "новую эру процветания и мира" на Корейском полуострове. Он отметил, что провел со своим коллегой "очень содержательные" переговоры, а также подчеркнул, что подписанное министрами обороны двух стран военное соглашение внесет вклад в процесс денуклеаризации.

Кроме того, стороны договорились о том, что две Кореи подадут заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направят единые команды на Игры 2020 года в Токио. Две страны также обязались открыть постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей. Как стало известно, Ким Чен Ын собирается до конца 2018 года посетить Сеул, что ознаменует "поворотный момент в межкорейских отношениях".

Кроме того, лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились в 2018 году начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на востоке и западе: на днях на границе двух государств прошла символическая церемония в честь планирующегося начала работ. Ранее сообщалось, что этот проект ставит конечной целью выход на российский Транссиб для ускорения доставки южнокорейских товаров в Европу.

Также КНДР и Республика Корея откроют постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей, говорится в тексте совместной декларации. С середины 1980-х годов Республика Корея и КНДР провели более десятка мероприятий, на которых около 21 тыс. корейцев смогли увидеть своих родных и близких, с которыми потеряли связь после Корейской войны. Первая из них состоялась в 1985 году. Затем последовал большой перерыв - только в 2000 году такие встречи продолжились. Всего в Корее проживают около 50 тыс. родственников из разделенных семей.

Две страны договорились и о возобновлении работы Кэсонского индустриального комплекса и туристического проекта в горах Кымгансан. Технопарк в Кэсоне, где на 124 южнокорейских предприятиях работали более 54 тыс. северокорейцев, открылся в 2004 году. В 2015 году прибыль от его деятельности превысила 500 млн долларов. Комплекс был закрыт после проведения КНДР в 2016 году ядерного испытания и пуска ракеты-носителя со спутником.

Напомним, во всемирный День прав человека 10 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против трех членов ЦК Трудовой партии Кореи. Об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства финансов.

В черный список попали заместители председателя ЦК партии Пак Гван Хо, который также возглавляет отдел пропаганды и агитации, а также Цой Рён Хе. Под ограничения попал и Чон Гён Тхэк, который, по данным американского ведомства, является членом ЦК партии и министром государственной безопасности КНДР, сообщает ТАСС.

По данным Минфина, северокорейские чиновники, на которых наложены ограничения, причастны к "серьезным нарушениям прав человека и цензуре в Северной Корее", а также к "ограничению доступа [граждан страны] к иностранным СМИ". Санкции, считают американские власти, "служат напоминанием о жестоком обращении Северной Кореи с гражданином США Отто Вомбиром, который скончался 18 месяцев назад".

Действия Вашингтона, говорится в документе, "призваны подчеркнуть ужасную ситуацию в области прав человека в Северной Корее и выступить в поддержку тех, кто не может говорить за себя". Финансовое ведомство приняло решение ввести ограничения на основе опубликованного Госдепартаментом доклада о нарушениях прав человека в КНДР.

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