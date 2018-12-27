Киевская хунта врёт про захваченную "серую зону" в ЛНР, а цинковые гробы следуют в Северодвинск

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе считают пиаром заявление президента Украины Петра Порошенко о взятии под контроль Киева «серой зоны», передает РИА «Новости».
По его мнению, подобные высказывания украинского лидера связаны с падением его рейтинга, для улучшения которого Порошенко нуждается в «новых победах».
«Это очередная ложь. Данное заявление не имеет под собой никаких оснований и направлено на предвыборный пиар Порошенко, стремительно теряющего поддержку электората», — сказал Марочко.
Он отметил, что Киев и раньше заявлял о захвате тех или иных участков в районе линии соприкосновения, однако эти утверждения оказывались ложными.
Ранее Марочко рассказал, что в Донбассе согласовали новогоднее перемирие.
Тем временем Союз Добровольцев Донбасса сообщил ФОРУМу.мск, что доставляет сейчас из Львова в Северодвинск тело зверски замученного добровольца Валерия Иванова.
9 декабря 2018 года на Украине, в колонии Дрогобича Львовской области был убит доброволец Валерий Иванов, защищавший мирное население Донбасса и плененный украинскими карателями. Охранники тюрьмы забили его до смерти.
Союз добровольцев Донбасса выполняет скорбную миссию по вывозу тела убитого в украинских застенках добровольца на Родину, в Архангельскую область, город Северодвинск, для захоронения.
Усилиями российских дипломатов впервые удалось вывезти из Украины тело погибшего в застенках добровольца. На границе его ждали представители Союза добровольцев Донбасса, член Правления, руководитель медико — социального отдела СДД Ольга Кулыгина и руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа.
Доброволец Валерий Иванов защищал мирное население Луганской Народной Республики. Затем попал в плен к украинским карателям. В плену вел себя достойно и героически. Принципиальная позиция Валерия, который твердо отстаивал правду о том, что он доброволец, нынешним украинским властям была невыгодна — она разрушала миф о присутствии в стране российских военных. Возможно, именно за принципиальность и идейность Иванова не обменяли год назад, хотя он был в автобусе, в котором пленных привезли к линии разграничения.
Валерий Иванов являлся участником боевых действий на Северном Кавказе, десантником, будет похоронен с воинскими почестями.
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Светлана Святорусская-Скотоложница, гадко русская написал 27.12.2018 19:56
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С.П.Вдиван написал 27.12.2018 19:26