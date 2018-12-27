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Московский листок

Киевская хунта врёт про захваченную "серую зону" в ЛНР, а цинковые гробы следуют в Северодвинск

Опубликовано 27.12.2018 в разделе комментариев 2

лнр новороссия всу
Киевская хунта врёт про захваченную "серую зону" в ЛНР, а цинковые гробы следуют в Северодвинск

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе считают пиаром заявление президента Украины Петра Порошенко о взятии под контроль Киева «серой зоны», передает РИА «Новости».

По его мнению, подобные высказывания украинского лидера связаны с падением его рейтинга, для улучшения которого Порошенко нуждается в «новых победах».

«Это очередная ложь. Данное заявление не имеет под собой никаких оснований и направлено на предвыборный пиар Порошенко, стремительно теряющего поддержку электората», — сказал Марочко.

Он отметил, что Киев и раньше заявлял о захвате тех или иных участков в районе линии соприкосновения, однако эти утверждения оказывались ложными.

Ранее Марочко рассказал, что в Донбассе согласовали новогоднее перемирие.

Тем временем Союз Добровольцев Донбасса сообщил ФОРУМу.мск, что доставляет сейчас из Львова в Северодвинск тело зверски замученного добровольца Валерия Иванова.

9 декабря 2018 года на Украине, в колонии Дрогобича Львовской области был убит доброволец Валерий Иванов, защищавший мирное население Донбасса и плененный украинскими карателями. Охранники тюрьмы забили его до смерти.

Союз добровольцев Донбасса выполняет скорбную миссию по вывозу тела убитого в украинских застенках добровольца на Родину, в Архангельскую область, город Северодвинск, для захоронения.

Усилиями российских дипломатов впервые удалось вывезти из Украины тело погибшего в застенках добровольца. На границе его ждали представители Союза добровольцев Донбасса, член Правления, руководитель медико — социального отдела СДД Ольга Кулыгина и руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа.

Доброволец Валерий Иванов защищал мирное население Луганской Народной Республики. Затем попал в плен к украинским карателям. В плену вел себя достойно и героически. Принципиальная позиция Валерия, который твердо отстаивал правду о том, что он доброволец, нынешним украинским властям была невыгодна — она разрушала миф о присутствии в стране российских военных. Возможно, именно за принципиальность и идейность Иванова не обменяли год назад, хотя он был в автобусе, в котором пленных привезли к линии разграничения.

Валерий Иванов являлся участником боевых действий на Северном Кавказе, десантником, будет похоронен с воинскими почестями.

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Всего комментариев к статье: 2
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Со скотиной я ябуcь, как и вся Святая Русь! Сдавайтесь укропы!!!!!!!!!!!
Светлана Святорусская-Скотоложница, гадко русская написал 27.12.2018 19:56
Сдавайтеся украинцы!
Сдавайтеся немедленно!
Сдавайтеся русским прямо сейчас!
А нето - мы применим против вас наше мощное, не имеющее аналогов в мире российское оружие - пи3дяную вонь русских женщин!
Пи3дяная вонь русских женщин обладает мощным лакримационным и общеядовитым действием!
Мы вас удушим!
Мы вас отравим!
Вам придет пи3дец от русской пи3ды!
Вы узнаете что такое пи3дяной Русский Дух!
Познаете крепкую пи3дяную вонь Русскага Мира!
Сдавайтеся укропы!
Сдавайтеся пока не поздно!
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Вместо перемоги у Порошенки недомога вышла
С.П.Вдиван написал 27.12.2018 19:26
А я еще предлагал удалить его в почетную ссылку на остров Змеиный....
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