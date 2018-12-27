Киевская хунта врёт про захваченную "серую зону" в ЛНР, а цинковые гробы следуют в Северодвинск

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе считают пиаром заявление президента Украины Петра Порошенко о взятии под контроль Киева «серой зоны», передает РИА «Новости».

По его мнению, подобные высказывания украинского лидера связаны с падением его рейтинга, для улучшения которого Порошенко нуждается в «новых победах».

«Это очередная ложь. Данное заявление не имеет под собой никаких оснований и направлено на предвыборный пиар Порошенко, стремительно теряющего поддержку электората», — сказал Марочко.

Он отметил, что Киев и раньше заявлял о захвате тех или иных участков в районе линии соприкосновения, однако эти утверждения оказывались ложными.

Ранее Марочко рассказал, что в Донбассе согласовали новогоднее перемирие.

Тем временем Союз Добровольцев Донбасса сообщил ФОРУМу.мск, что доставляет сейчас из Львова в Северодвинск тело зверски замученного добровольца Валерия Иванова.

9 декабря 2018 года на Украине, в колонии Дрогобича Львовской области был убит доброволец Валерий Иванов, защищавший мирное население Донбасса и плененный украинскими карателями. Охранники тюрьмы забили его до смерти.

Союз добровольцев Донбасса выполняет скорбную миссию по вывозу тела убитого в украинских застенках добровольца на Родину, в Архангельскую область, город Северодвинск, для захоронения.

Усилиями российских дипломатов впервые удалось вывезти из Украины тело погибшего в застенках добровольца. На границе его ждали представители Союза добровольцев Донбасса, член Правления, руководитель медико — социального отдела СДД Ольга Кулыгина и руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа.

Доброволец Валерий Иванов защищал мирное население Луганской Народной Республики. Затем попал в плен к украинским карателям. В плену вел себя достойно и героически. Принципиальная позиция Валерия, который твердо отстаивал правду о том, что он доброволец, нынешним украинским властям была невыгодна — она разрушала миф о присутствии в стране российских военных. Возможно, именно за принципиальность и идейность Иванова не обменяли год назад, хотя он был в автобусе, в котором пленных привезли к линии разграничения.

Валерий Иванов являлся участником боевых действий на Северном Кавказе, десантником, будет похоронен с воинскими почестями.

Новости по теме:

Трудовая Херсонщина успешно даёт отпор солдатне

Укронацисту Коцюрубе перерезали горло во Львовской области

Киевская хунта попытается проследовать в Азов британским фарватером

Порошенко уравнял в правах освободителей Украины от нацизма и нацистских приспешников

"Сбройлеры" не только дерутся с местной молодёжью, но и громят дома отдыха на Херсонщине

Устроенная неонацистами расправа над ромами подо Львовом - от первого пострадавшего лица