Путин смягчил наказание за репосты, а Роскомнадзор ужесточил сроки

Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия. Нельзя будет возбуждать уголовное дело против людей, впервые преступивших закон. При этом их деяние не должно представлять "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Вот какое счастье наступило!

Но почему-то именно сегодня я (и, видимо, далеко не я один) получил уведомление от Роскомнадзора. Приведу его полностью.

"Информируем Вас о том, что с 29.12.2018 г. вступает в силу Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 472 «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812180020?index=0&rangeSize=1).

В соответствии с новой редакцией статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» изменились сроки реагирования, установленные провайдеру хостинга и владельцу сайта в сети «Интернет» для удаления или ограничения доступа к запрещенной информации, а именно:

- незамедлительно с момента получения уведомления провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в сети «Интернет» и уведомить его о необходимости удаления интернет-страницы, содержащей информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено;

- незамедлительно с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в Единый реестр запрещенной информации владелец сайта в сети «Интернет» обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» в течение суток.

Просим учесть указанные изменения при обработке уведомлений, поступающих в Ваш адрес от Роскомнадзора.

С уважением,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ".

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Ну, касательно уважения от Роскомнадзора, думаю, иллюзии отсуствуют. Ни слова ни о какой гуманизации - явное ужесточение.

Почему Роскомнадзор за наши деньги ограничивает наши конституционные права?

Они, видите ли, прислали уведомление. А я, может, сплю! Может я пьяный валяюсь, имею право. С бабой могу быть, в конце концов!

Так вот, теперь, как только кому-то из душевнобольных сотрудников ведомства вздумается меня известить, я должен немедленно пробудиться, протрезветь, слезть с гражданки и начать исполнять. Не задумываясь, поскольку времени на размышления, выяснения и прочее мне не оставляют.

Насчет душевнобольных я нисколько не преувеличиваю - получал я уведомления от Роскомнадзора, которые написать могли только пациенты дурдома. И так до сих пор так и не получил ответа, что это было?

Новая технология зачистки

Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?

Роскомнадзор отказался отвечать ФОРУМу.мск в установленный им самим срок

Кстати, главный редактор "Стрингера" Елена Токарева вот написала в Фейсбуке буквально вчера (разговор у нас случился аккурат накануне, как чувствовали):

"Перед новым годом Роскомнадзор прислал маляву: трындыды, немедленно снесите текст 2010-го года про Дагестан, в котором что ни день, то война. А то РКН заблокирует весь сайт.

Долго смеялась. Послала им ответ, мол, а когда Телеграм заблокируете? Ждем-с.

Интересно, сколько бабок отдали роскомнадзоровскому чиновнику дагестанские "политики", чтобы они потребовали убрать материал 2010 года?"

- Да, в том и дело, - отвечаю, - кретины ни за что не отвечают. Могут заблокировать, потом разблокировать, и даже не вступят при этом в переписку. Но. Материал про Дагестан должен быть признан экстремистским в каком-то суде. И это очень интересно, как они признали материал экстремистским, но при этом обошлись без вызова в суд редакции. Я так люблю РКН, что опубликовал бы такую историю, если там есть хоть что-то...

- Толя, это происходит регулярно раз в год. И всегда материалы касаются бесчинств в мусульманских странах. Один раз они потребовали убрать материал про муфтия из мечети в Отрадном. А через пару дней того арестовало ФСБ, в мечети нашли схрон оружия и экстремистскую литературу. Но РКН продолжает свое дело. Никто не снимает Жарова, никто не расформировывает эту непонятную контору. И видно, что это все небескорыстно. Я десять раз описывала всю эту историю с мечетью в Отрадном, а для безграмотных в ФСБ даже письмом пересылала - все по барабану. Тут какой-то секрет. Полагаю, что Путин думает, что такой конторы уже нет. Им дали право без решения суда все блокировать. Просто за бабло.

- Я полагаю, надо долбить эту тему постоянно.

- Я тоже так думаю. Но в целом тенденция на забвение идет мощнейшая. В суде Московском городском судья меня спросила: "А зачем вы вообще пишете?"

***

Действительно, действия государственных структур - и Роскомнадзора, и прокуратуры, и судов явно укладываются в схему вопроса: "А зачем вы вообще пишете?"

Надо, чтоб не писали. Лучше, чтобы вообще не умели писать и читать длинных предложений. Ну на крайний случай прочесть могли, но молчали бы в тряпочку.

Ну и бабло, конечно. В бескорыстие чиновников Роскомнадзора верится слабо. А, учитывая, сколько там разных дел против них заводили, не верится совсем.

Роскомнадзор оказался мерзкой воровской шайкой

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск