Тело убитого в украинской тюрьме добровольца доставлено на родину

Тело убитого в украинской тюрьме добровольца Валерия Иванова уже в России.

Представители Союза добровольцев Донбасса, член Правления, руководитель медико-социального отдела СДД Ольга Кулыгина и руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа, занимающиеся сопровождением тела зверски убитого в львовской колонии добровольца Валерия Иванова, сообщают о том, что перешли все пограничные пункты и территориально находятся на данный момент на территории Российской Федерации.

Сейчас они направляются в Северодвинск, Архангельскую область, где тело Валерия будет передано родным. Архангельское отделение СДД, в свою очередь, на месте занимается оказанием помощи по организации похорон, которые пройдут в субботу.

«Сегодня мы везем для захоронения тело зверски убитого в львовской тюрьме российского добровольца Валерия Иванова. Валерий попал в плен ещё три года назад, в районе станицы Луганской. 9 декабря этого года, он был зверски замучен охраной тюрьмы. Ранее Валерия неоднократно подавали в списках на обмен, и один раз даже вывозили для обмена. Но по настоянию Ирины Геращенко, его, как и других военнопленных граждан РФ, вычеркнули из списка, и увезли обратно с границы в тюрьму.

К сожалению, нам часто приходится вывозить тела наших погибших товарищей из ЛНР и ДНР, но мы в первый раз перевозим тело убитого в украинской тюрьме.

Благодаря работникам российского консульства, мы смогли перевести тело нашего товарища через украинскую границу и на белорусской границе Союз его забрал. Сейчас мы везем его для захоронения в город Северодвинск " – рассказала член Правления, руководитель медико-социального отдела СДД Ольга Кулыгина.

Ситуацию прокомментировала руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа: «Каждый раз, когда приходит очередная информация о гибели кого-либо из наших добровольцев, мне сразу вспоминается цитата из книги Николая Островского: "Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире - борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее".

Валерий Иванов являлся участником боевых действий на Северном Кавказе, десантником, будет похоронен с воинскими почестями.