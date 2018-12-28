Стадо клопов перестает уважать своего главного

Путин провел встречу с предпринимателями. За столом собрались 59 бизнесменов и топ-менеджеров. 40 из них — частные бизнесмены, чье совокупное состояние — не менее $220 млрд, это на $7 млрд больше, чем в прошлом году.

Забавно, что бизнесменов в кремле воспринимают "на вес", по совокупному состоянию, как племенное стадо. И надо отметить, что, несмотря на кризис, прирост в племенном стаде ощутимый. Это вам не "было", которое живет от зарплаты до зарплаты.

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Однако такой "племенной подход", похоже, бизнесменов перестал устраивать.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож не пришел на ежегодную встречу бизнесменов с Владимиром Путиным. Также на встречу не пришли Сергей Чемезов («Ростех»), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Петр Авен (Альфа-банк). В пресс-службе «Ростеха» изданию сообщили, что Чемезов «простудился». Авен объяснил свое отсутствие тем, что находится не в Москве.

Фигуры, в целом, знаковые, а "студенческие" причины отсутствия - заболел, не смог купить билет из Майами - выглядят прямо-таки несерьезно. Хотя делать выводы о том, что крупный бизнес стесняется сидеть рядом с Путиным, рано. Ну, разве что, касаемо Авена, но он давно фрондирует...

Скорее дело в том, что "стадная" встреча с Путиным уже не воспринимается как что-то важное, тем более обязательное. Ни вреда, ни пользы, а так, потерянное время. Кому-то еще кажется важным "быть в составе", но уже настоящие олигархи всю эту номенклатурную шелуху всерьез не воспринимают. Ну и на Путина давно уже не смотрят как на свет в окошке.

Видимо, для кремля это знак. Если "царь горы" не вызывает не то что страха, а даже приличествующего почтения, то очень скоро ему предстоит уступать место на вершине горы.

Однако сама по себе смена руководящего лица не значит ничего, кроме ухудшения качества управления, которое всегда происходит при перестановках. Причем ухудшение может быть и временным, и постоянным.

Нынешняя система же условно может быть определена как "власть клопов" - само тело огромной страны живет своей жизнью, тяжело, не слишком сыто, необустроенно. А власть интересуется только делами кровососущих, более того, в своих взаимоотношениях с телом опирается именно на них, на клопов. Вот, поголовье выросло с 39 в прошлом году до 59 в нынешнем, и суммарный вес на семь миллиардов увеличился. Клопы в теле, значит, все в порядке.

А клопы что? Кто насосался - отваливается, полный крови. Большинство же продолжает сосать. Клопы же...