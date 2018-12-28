Стадо клопов перестает уважать своего главного

Путин провел встречу с предпринимателями. За столом собрались 59 бизнесменов и топ-менеджеров. 40 из них — частные бизнесмены, чье совокупное состояние — не менее $220 млрд, это на $7 млрд больше, чем в прошлом году.
Забавно, что бизнесменов в кремле воспринимают "на вес", по совокупному состоянию, как племенное стадо. И надо отметить, что, несмотря на кризис, прирост в племенном стаде ощутимый. Это вам не "было", которое живет от зарплаты до зарплаты.
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Однако такой "племенной подход", похоже, бизнесменов перестал устраивать.
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож не пришел на ежегодную встречу бизнесменов с Владимиром Путиным. Также на встречу не пришли Сергей Чемезов («Ростех»), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Петр Авен (Альфа-банк). В пресс-службе «Ростеха» изданию сообщили, что Чемезов «простудился». Авен объяснил свое отсутствие тем, что находится не в Москве.
Фигуры, в целом, знаковые, а "студенческие" причины отсутствия - заболел, не смог купить билет из Майами - выглядят прямо-таки несерьезно. Хотя делать выводы о том, что крупный бизнес стесняется сидеть рядом с Путиным, рано. Ну, разве что, касаемо Авена, но он давно фрондирует...
Скорее дело в том, что "стадная" встреча с Путиным уже не воспринимается как что-то важное, тем более обязательное. Ни вреда, ни пользы, а так, потерянное время. Кому-то еще кажется важным "быть в составе", но уже настоящие олигархи всю эту номенклатурную шелуху всерьез не воспринимают. Ну и на Путина давно уже не смотрят как на свет в окошке.
Видимо, для кремля это знак. Если "царь горы" не вызывает не то что страха, а даже приличествующего почтения, то очень скоро ему предстоит уступать место на вершине горы.
Однако сама по себе смена руководящего лица не значит ничего, кроме ухудшения качества управления, которое всегда происходит при перестановках. Причем ухудшение может быть и временным, и постоянным.
Нынешняя система же условно может быть определена как "власть клопов" - само тело огромной страны живет своей жизнью, тяжело, не слишком сыто, необустроенно. А власть интересуется только делами кровососущих, более того, в своих взаимоотношениях с телом опирается именно на них, на клопов. Вот, поголовье выросло с 39 в прошлом году до 59 в нынешнем, и суммарный вес на семь миллиардов увеличился. Клопы в теле, значит, все в порядке.
А клопы что? Кто насосался - отваливается, полный крови. Большинство же продолжает сосать. Клопы же...
Инсульт 16813 написал 28.12.2018 11:36
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
Пушка инфразвуковая
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://varfolomejj.livejournal.com/369.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнобЯЯЯша написал 28.12.2018 11:34
если ты его снял со своей золупени, то это не означает , что он автоматой станет клопом.
на баранинке только клещи заводятся.
усЁк,не...
zyx написал 28.12.2018 11:29
Томас Карлейль
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнОБЯЯЯША написал 28.12.2018 11:29
Однако и ты со своей командой-отарой не лучше их.
Присосались к псевдо-камунячьему двигуну для своего обогащения и от того плетЁте всяческую ежедневную хуергу,
заполняя пустоты новостей, чтобы спонсыри и рекламодатели ссыпали тебе и твоей отаре в корыто хавчик.
Ты такой же клоп!
Пральна в народе говорят = Мал клоп, да вонюч!
Пословицы и Поговорки Русского Народа
В.И.Даль 1853г.
Сергей Потемкин написал 28.12.2018 11:12
Оккупантам надо везде и постоянно напоминать,что рано или поздно
они ответят за все преступления перед народом и будут уничтожены
вместе с накоплениями и последышами,где бы они ни жили.
На смену альпенштоку придет "Новичок" или его друг "Полоний".
этнограф написал 28.12.2018 10:37
Иван Калита написал 28.12.2018 10:36
Мы все усвоили,чего ты постель к месту и не к месту?..
А Путин?- да, должно когда-то "движение" против него начаться и среди других главворов.