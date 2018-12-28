Счетная палата обвинила "Росалкогольрегулирование" в неэффективной работе

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) недостаточно эффективно контролирует производство и оборот этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции, заявила пресс-служба Счетной палаты по итогам проверки, передает РБК.

По данным палаты, за последние два года Росалкогольрегулирование получило из федерального бюджета 5,8 млрд рублей, из которых почти половина (около 45%) ушла на содержание центрального аппарата ведомства и его территориальных органов, еще 55% было потрачено на закупки для госнужд, в том числе на меры по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкоголя. Для реализации этих мер служба заключила 18 госконтрактов с единственной организацией — АО «Росспиртпром», при этом "конкурсная документация содержала требования, которые практически исключали возможность участия в аукционе иных исполнителей".

При этом служба недостаточно контролировала то, как «Росспиртпром» выполнял свои обязательства по контрактам. Компания не вовремя принимала на хранение изъятую продукцию и оборудование и не обеспечивала их сохранность.

Счетная палата также выяснила, что из-за недостатков в действующем законодательстве Росалкогольрегулирование каждый месяц тратит 4 млн руб. на содержание на складах Росспиртпрома более 220 единиц автотранспорта. Закон требует изымать не только нелегальный алкоголь и оборудование для его производства, но и перевозивший его автотранспорт, при этом порядка реализации этого автотранспорта нет, отмечает надзорное ведомство.

Кроме того, Счетная палата обнаружила недостатки в механизме финансирования госконтрактов: их заключают на текущий год в пределах установленных Министерством финансов лимитов бюджетных обязательств, при этом Росспиртпром в течение всего года получает от территориальных органов Росалкогольрегулирования заявки на выполнение работ и не может отказаться от их исполнения.

«В результате объем оказываемых Росспиртпромом услуг существенно превышает выделенные суммы бюджетных ассигнований <...>, часть выполненных работ не оплачивается, а Росспиртпрому приходится обращаться в суд», - сообщили в СП. Там отметили, что в 2016-2017 годах сумма исков по контрактам превысила стоимость самих контрактов.