Национальный Лидер запретил детям митинговать, как в Горках Ленинских...

Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон обязывает дополнить статью 20.2 КоАП частью 1.1 - (вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

За такое правонарушение гражданам будут назначать штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов либо до 15 суток ареста. Должностные лица будут штрафовать на 50-100 тысяч рублей, а юридические - на 250-500 тысяч рублей.

Рассмотрение дел по таким правонарушениям будет отнесено к компетенции судей, административные протоколы будут составлять сотрудники полиции, передает ТАСС.

Как пояснил ранее один из авторов инициативы, депутат Госдумы Евгений Ревенко, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение противоправного действия понимаются действия взрослого лица, направленные на "возбуждение желания совершить преступление или антиобщественное действие". При этом действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме призывов совершить преступление. Законопроект направлен не против детей или родителей, а против тех, кто зазывает на заведомо незаконную акцию, заверил парламентарий.

Впрочем, Ревенко не договаривает. В законе не указано, что его нельзя применять к родителям несовершеннолетних участников митингов. Кроме того, ранее депутаты уже поднимали вопрос о лишении родительских прав тех граждан, чьи дети посещают оппозиционные акции.

Принятая законодательная инициатива направлена на "предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию", отмечали в Госдуме.

Активное обсуждение участия молодежи в протестных акциях началось в обществе в 2017 году после антикоррупционных митингов оппозиционера Алексея Навального 26 марта и 12 июня. Тогда акции сопровождались массовыми задержаниями, в том числе несовершеннолетних. Подростков и их родителей вызывали на допросы, в школах и вузах учащимся делали "внушения", запугивали отчислением и спецслужбами, рассказывали о "вреде Навального".

МВД РФ еще в прошлом году предлагало ужесточить ответственность родителей и школ за участие детей в несанкционированных массовых акциях. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях. Эту инициативу поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В Госдуме, однако, тогда решили, что "несовершеннолетних не надо трогать".

От редакции: Казалось бы - тема не центральная, периферийная, участие детей в митингах уж точно не принесёт оппозиции каких-то решающих бонусов. Наоборот, одни проблемы, моральная ответственность, "свежая кровь"- однако обратите внимание, что взялись за эту тему сразу же с двух, а то и с трёх сторон. Понятное дело, что кремлядь будет тут закручивать гайки - поскольку видеть лица детей желает лишь счастливыми и окружающими бессменного нефтегазового царька "питерского". Но вы заметили, что ещё именно в этом году крепко ухватился за тему несовершеннолетия и пробуждения политической активности в школьные годы - причём завёл речь об избирательных правах и сдивге совершеннолетия на 14 лет?

"Другая Россия"! Она пришла непосредственно в школы. Поняв, что уверовавшие в стабильность вчерашние сторонники социализма, убОлтанные пропугандой левопатриоты - уже оторванный ломоть, агитаторы пошли непосредственно к тем, кто уже показал себя на акциях "Он на не Димон" и "Он нам не царь", и правильно сделали. Что интересно, школа - это безусловное наследие СССР, завоевание социализма, стала ареной протеста и сама по себе. Поэтому правящей буржуазии и её партии ("ЕдРу") иногда проще вообще закрыть школу под случайным предлогом, нежели иметь её в качестве рассадника инакомыслия. И вот, посмотрите - как раз те самые дети, которым теперь Путин как бы погрозил пальчиком через их родителей. Эти дети - выступают против закрытия их школ! Они не просто право имеют - это ИХ школа, эту школу, в Горках Ленинских, основал Ленин, и не шантрапе вроде "мусорного" губернатора Воробьёва или министра Васильевой её нынче закрывать, лишать детей этого наследия. Но - видите, уже низззя, уже силовигархия подсуетилась...

На фото - 5 декабря когда около 200 человек приняли участие митинге против закрытия школы в поселке Горки Ленинские Ленинского района Московской области.

Участники акции потребовали отставки министра образования РФ Васильевой и её заместителя Синюгиной, издавшей приказ о приостановке работы школы в Горках. Протестующие держали плакаты "Верните школу учителям и детям", "Встаем в 6 утра, чтобы начать учиться в 8.30", "Остановите министра Васильеву, спасите федеральную школу Горки".

Д.Ч.

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