У Саудитов принц, как и королева в средневековой Европе, всегда вне подозрений

Сегодня король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд провел перестановки в кабинете министров страны. Однако наследный принц, подозреваемый в причастности к зверскому убийству журналиста Джамаля Хашогги, сохранил свои посты.

Своим указом Аль Сауд назначил министром иностранных дел Ибрагима аль-Ассафа, который ранее занимал должность министра финансов, пишет Gulf News. Бывший глава МИД Адель аль-Джубейр стал государственным министром по иностранным делам.

Король, который является и главой правительства, также приказал реформировать Совет безопасности и экономического развития, который возглавляет наследный принц Мухаммед бен Салман. Он сохранил свои должности вице-премьера и министра обороны.

С должности председателя государственного спортивного агентства был уволен Турки аль-Шейх, который считается приближенным к кронпринцу лицом. Он был назначен председателем государственного агентства развлечений, которое создали в 2016 году.

Также сменился министр Национальной гвардии, которая является одной из главных составляющих вооруженных сил королевства. Министром стал Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз. Предыдущий министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Халид аль-Мукрин получил эту должность в ноябре 2017 года, когда на фоне активной борьбы с коррупцией с поста был уволен принц Мутаиб бен Абдалла, отмечает УНИАН.

Кроме того, сменились министры информации и образования, от должности освобожден посол Саудовской Аравии в Лондоне принц Мухаммед бен Наваф бен Абдулазиз. Также были заменены руководители нескольких региональных администраций.

Агентство Gulf News подробно описало нового главу МИД как образованного человека с большим опытом государственного управления, которого на Западе могут рассматривать надежным партнером. 69-летний Ибрагим аль-Ассаф учился в США, работал преподавателем, представлял Саудовскую Аравию в Международном валютном фонде и Всемирном банке.

В январе 1996 года аль-Ассаф стал министром финансов и народного хозяйства. Он также входил в совет директоров государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

В 2017 году Ибрагим аль-Ассаф был задержан вместе с десятками членов королевской семьи в рамках резонансного расследования о коррупции. Однако впоследствии с него сняли все обвинения, после чего аль-Ассаф вернулся к работе в правительстве.

Добавим, что перестановки в правительстве Саудовской Аравии произошли через почти три месяца после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Это преступление бросило тень на всю королевскую семью.

Смерть журналиста

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование дерзкого преступления.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги был взят под стражу 21 человек. Подозреваемым предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

В уголовном деле есть видеозаписи прибытия в Турцию "отряда убийц" из 15 человек, среди которых был даже судмедэксперт с необходимым инструментом для расчленения тела оппозиционного журналиста. Кроме того, последние часы жизни Хашогги, когда его пытали в генконсульстве перед смертью, были записаны на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

По версии, которую отвергают власти Саудовской Аравии, приказ убить Хашогги отдал кто-то из членов королевской семьи. 29 октября выходящая в Великобритании газета The Daily Express сообщила, что британская служба радиоэлектронной разведки узнала о готовящемся Саудовской Аравией похищении Хашогги за три недели до его убийства. Источник в разведке сообщил изданию, что приказ исходил от члена королевской семьи, однако не от наследника престола Мухаммеда бен Салмана аль Сауда.

Между тем именно Мухаммеда бен Салмана считают наиболее вероятным заказчиком расправы. Ее причиной могла быть оппозиционная общественная деятельность. Хашогги. Он, в частности, обсуждал планы по созданию молодежного сетевого движения для контрпропаганды против властей Саудовской Аравии. В переписке с саудовским активистом Омаром Абдулазизом Хашогги называл наследного принца "зверем" и компьютерным персонажем Пакманом. "Чем больше жертв он съедает, тем больше хочет, - писал журналист о принце. - Я не удивлюсь, если репрессии дойдут даже до тех, кто его поддерживает".

В рамках создания "электронной армии" критиков режима предполагалось отправить в Саудовскую Аравию большое количество SIM-карт, которые было бы невозможно отследить: это позволило бы оппозиции публиковать сообщения в Twitter. Хашогги также обещал обеспечить первоначальное финансирование проекта в размере 30 тысяч долларов и заручиться поддержкой богатых спонсоров. Однако в августе переписка с Хашогги предположительно была перехвачена саудовскими спецслужбами.

Кроме того, Хашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

Саудовская Аравия нехотя и не сразу, но признала факт убийства Хашогги. Однако Эр-Рияд отрицает причастность принца к преступлению.

Отметим, что за шумным убийством журналиста американского издания как-то поблекла другая средневековая казнь, состоявшаяся в ухоящем году.

Монархия Саудитов 20 августа публично обезглавила правозащитницу и феминистку Эсру Аль-Хамгам (Esra Al-Ghamgam) за участие в мирных протестах против режима Саудитов.

В этом году в стране обезглавлено уже 75 заключённых и 51 приговорённый ожидает своей очереди.

Ни ООН, ни «демократическая пресса» не испытывают неудобств и не выражают ни малейшего беспокойства, как и нефтяные короли Путинской России.

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