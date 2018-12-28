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Московский листок

Французские полицаи закупают резиновые пули для усмирения "жёлтых жилетов"

Опубликовано 28.12.2018 в разделе комментариев 2

франция революция нефть полицаи бензин жёлтые жилеты
Французские полицаи закупают резиновые пули для усмирения "жёлтых жилетов"

Министерство внутренних дел Франции объявило тендер на приобретение новой партии "флэшболов". Речь идет о крупнокалиберных травматических пистолетах, стреляющих резиновыми пулями. По данным местных СМИ, в МВД намерены заказать более 1,7 тысячи единиц этого травматического оружия, которое используются, главным образом, для разгона демонстрантов, передает "Интерфакс". 

В последнее время, на фоне протестных акций "желтых жилетов", использование "флэшболов" стали все активнее критиковать, поскольку они причиняют тяжелые травмы, отмечается в сообщении.

Ранее в декабре французский адвокат, представляющий интересы нескольких раненых во время протестных акций "желтых жилетов" в результате использования полицией "флэшболов" подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ходатайство с требованием временно запретить применение такого оружия при разгоне протестующих. Заявитель счел, что использование этих пистолетов нарушает статью 3 (запрещение пыток) и статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по защите прав человека. Однако ЕСПЧ 18 декабря отклонил этот запрос.

Международная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность в связи с применением французской полицией "флэшболов" во время акций "желтых жилетов" 8 декабря, поскольку резиновые пули попали в журналистов и фотографов, освещавших эти события. Некоторые из них теряли сознание, получали многочисленные переломы рук, после чего были отправлены в больницы.

"Флешболы" стреляют крупными резиновыми пулями, которые не проникают глубоко в тело, но в то же время обладают достаточным останавливающим действием. Во время акций протеста "желтых жилетов" в интернете регулярно появлялись фотографии людей, получивших очень серьезные травмы о "флэшболов". При этом многие из них утверждали, что не делали ничего плохого, однако полицейские все равно открыли по ним огонь. 

Напомним, с 17 ноября во Франции начались массовые протесты автомобилистов против повышения цен и налогов на бензин. Символом протестующих стали светоотражающие желтые жилеты водителей. Впоследствии к автомобилистам присоединились французы, недовольные политикой властей в целом, и радикально настроенные активисты.

А французский суд вынес приговоры двум молодым мужчинам, которые принимали участие в акциях протеста движения "желтые жилеты", выступающего против повышения цен на бензин.

Двое мужчин в возрасте 21 года и 27 лет получили по одному году тюремного заключения за нападение на полицейских в ходе манифестаций "желтых жилетов" во французском городе Нанси (департамент Мёрт и Мозель, восток страны), пишет Le Parisien.

Как сообщается, старший из осужденных был задержан, когда бросал в стражей порядка металлические болты. Другой был схвачен, когда "стрелял из рогатки стальными шариками в полицейских".

Всего 22 декабря в манифестациях в Нанси приняли участие около 1 тысячи человек. Задержаны были девять протестующих, двое полицейских получили ранения, передает ТАСС.

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Всего комментариев к статье: 2
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Ага, резиновые....а вот на русне их бы давно всех перестреляли бы.... :)
ополченец/ /пишы/ с буквы Ж написал 28.12.2018 16:13
Новый Год еще не наступил, а на мск возлияния штоле? Вчера был голимый бред про Южную Корею брежневского образца с запахом нафталина, седня - про резиновые пули для смутьянов. А чо вы тама не в курсАх шта Нацгвардии и прочим разрешено в подобных случаях стрелять боевыми. И кто тогда полицаи?
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Промасонское и ПроЖДовленное управление миром достает все больше людей.
Иван Калита написал 28.12.2018 15:26
Когда придет конец ему?
Наверное,не так уж и долго ждать...
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