В Москве разгорается скандал, связанный с одним из силовигархов из ближайшего окружения Путина.

Отравление детей произошло в ГБОУ 1357 по адресу ул. Братиславская, д. 17, к. 2.

В медицинское учреждение обратилось девятнадцать детишек. По неофициальной информации из поликлиники №148, филиал 2, - туда с похожими симптомами обратилось порядка 70 детей из этого же сада.

Поставщиком продуктов в садик является компания "Конкорд" - руководитель компании, а точнее холдинга, мультимиллиардер Пригожин ("повар Путина") - поставки продуктов питания в сады, в школы, в армию РФ... И армия РФ, надо отметить, платит Пригожину верной службой - в Сирии, в Ливии, в ЦАР.

А тем временем на Марьинском бульваре, дом 9 - садик закрыли из-за дизентирии на карантин, - несколько групп.

Дети отказываются кушать такую еду!

На фото чётко заметны нарушения условия хранения продуктов питания, нарушена целостность пленки, и цвет этого вторичного мясного продукта (везут их к нам из Польши обычно) не вызывает никакого доверия.

Новинка сезона! Запеканка с плесенью - вот так относится к соотечественникам бывший питерский налётчик...

Зато сколько в Сирии завоевал руками российских солдат и своих "вагнеровцев" силовигарх нефти - Путинской России есть, чем гордиться!..

Напомним, в 2011-м году вспыхнул аналогичный скандал с обеспечением питанием школьников. Директоров 40 московских школ подставила под удар компания, владельцем которой является "неприкасаемый" ресторатор из "когорты близких связей" тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, утверждает "Новая газета".

По данным издания, фирма "Конкорд менеджмент и консалтинг" выиграла тендер на обеспечение учеников нескольких десятков школ горячими обедами. За несколько дней до 1 сентября руководителям учебных заведений предложили уволить поваров и демонтировать оборудование столовых, что и было сделано. Однако уже 30 августа владелец фирмы ресторатор Евгений Пригожин попросил директоров снова вернуть на работу работников столовых, пишет газета. Естественно, сделать это за столь короткий срок оказалось невозможно.

Как отмечает "Новая газета", именно Пригожин держит ресторан прямо в Белом доме. Заведение открылось осенью 2009 года. Кроме того, бизнес-структуры Пригожина кормят работников МИД, московских офисов Сбербанка и Внешэкономбанка. Компании Пригожина также организуют банкеты в Кремле и принимают гостей международных саммитов.

В интервью изданию Пригожин рассказал, что в этом году его фирма будет кормить готовыми обедами учеников 270 школ в Северном и Юго-Восточном округах столицы. Обеды будут доставляться с производственного комбината в Клёново Подольского района Подмосковья. Как пояснил бизнесмен, пока не все проходит гладко, поэтому "возможно, в некоторых школах несколько дней еще будут какие-то проблемные моменты". Но до 10 сентября все проблемы должны быть решены, заверил Пригожин.

В Петербурге и Ленобласти против "бортовых обедов" восстали родители

Осваивать рынок школьного питания Пригожин начал с Санкт-Петербурга, но эксперимент прошел неудачно. Идея об "инновационном бортовом питании" была высказана чиновниками в конце 2007 года. Программой были охвачены 14 регионов. Осенью 2008 года Пригожин выиграл конкурс на обеспечение "бортовыми обедами" 85 школ Северной столицы, не имеющих своих столовых. На открытии первого комбината школьного питания в Янино Всеволожского района Ленобласти в прошлом году приехал премьер Путин.

Как заверил тогда Пригожин, все блюда, предлагаемые школьникам, свежие, без консервантов и заморозки. Контракт на поставку заключили около 40 школ Петербурга и не менее 80 учебных заведений Ленобласти, в частности, 32 школы Выборга и Выборгского района Ленобласти.

Однако родителям нововведение не понравилось: цена обеда выросла с 54 до 70 руб., а вкус и качество еды оказались сомнительными. В марте 2011 года после угроз родителей выборгских школ выйти на митинг, все директора контракт расторгли. С этого учебного года обеды из Янино не доставляются ни в одну школу Санкт-Петербурга.

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