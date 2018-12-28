Самарская областная министерша Антимонова предложила молодым матерям разводить огороды...

Министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова, отвечая на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми, предложила матерям искать иные способы заработка. По ее мнению, пропитание для детей можно вырастить самим.

Запись министр оставила в дискуссии к новости портала 63.ru, в которой говорилось о сокращении населения региона. Сообщение было опубликовано под заголовком "Нужно больше рожать: население Самарской области сократилось на 7400 человек". В комментариях к сообщению портала в Twitter пользователи начали жаловаться на малый размер пособия. "Пока пытаемся заработать все деньги, молодость закончится и будет одинокая старость! Это реальность!", - отреагировала министр на критику.

Позднее она добавила еще один комментарий. "Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" - говорится в комментарии министра к записи в Twitter. Пресс-служба губернатора Самарской области подтвердила РБК, что аккаунт министра в Twitter является подлинным.

Отметим, что Антимонова с 2012 года является заместителем председателя регионального совета сторонников партии "Единая Россия", которые будто соревнуются друг с другом в скандальных высказываниях. В октябре монологом о возможности прожить на "макарошках" прославилась теперь уже бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

В начале ноября фурор произвела директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая на встрече с волонтерами молодежных объединений, что государство ничего не должно молодежи: "Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать". В отличие от Соколовой, Глацких отделалась "серьезным разговором", однако впоследствии подала заявление об уходе с поста.

Следом отличилась сенатор от Брянской области, член генерального совета "Единой России" Екатерина Лахова. Рассуждая о низком прожиточном минимуме, она вспомнила войну, во время которой люди "пережили ужасы и голод", "выживали как могли", но остались весьма "разумными" и со "светлой головой". Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" - предположила Лахова.

А губернатор Карелии Артур Парфенчиков предложил матери маленького ребенка договариваться с бабушками и нанять няню в ответ на жалобу о нехватке яслей и детсадов в поселке Суоёки. После того, как женщина в сердцах признала, что к Парфенчикову бесполезно обращаться за помощью, тот констатировал: "Конечно, бесполезно! Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают". Однако после того, как скандал вокруг заявления губернатора набрал обороты, деньги на детсад сразу же нашлись.

6 декабря журналисты подняли тему необдуманных высказываний чиновников во время интервью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам.

"Такое впечатление, что чиновники на местах абсолютно оторвались. Советуют прожить на 3,5 тыс. рублей. Говорят, что государство ничего не должно, а наше государство по Конституции - социальное. Что делать с этими чиновниками, которым кажется, что они могут изрекать истины?" - задала вопрос премьеру телеведущая Ирада Зейналова.

"Ирада, ну что можно сказать? Мозги нужно включать, вот, собственно, и все, когда ты облечен властью. К сожалению, не у всех это получается", - ответил Медведев, заявив, что по большей части госслужащие - "это преданные своему делу, ответственные, хорошие люди, а "тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности".

Тему некорректных высказываний поднял и президент России, который призвал партийцев следить за своим этическим поведением и не допускать хамства, заносчивости, пренебрежения к народу, так как это "опускает всю партию ниже плинтуса".

Напомним, 26 декабря скандально известная свердловская чиновница Ольга Глацких, заявившая о том, что "государство ничего не должно" молодёжи потому, что рожать их родителей "никто не просил", подала в отставку. Фотографию документа опубликовал уральский блогер Сергей Колясников. По его словам, Глацких приняла такое решение, чтобы не "подставлять" губернатора региона Евгения Куйвашева.

Информацию об отставке чиновницы также подтвердил вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

- А помните, - невесело улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - с чего это всё болтологическое "палево" началось, с какого высказывания? Даже не с "денег нет, но вы держитесь", а с более ранних рассуждений всё того же оракула правящего класса, инициатора внедрения "материнского капитализма" Дмитрия Медведева, который жаловавшимся на маленькие зарплаты учительницам посоветовал идти в бизнес. С тех пор чинуши разных уровней и разного уровня умственного проникновения в сущность буржуазного государства, - лишь перепевают вот этот же самый, неизменный медведевский мотив, просто как бы углубляя его и отображая во всё новые социальные реалии. Вот они и стали "антимонии разводить". Чинуши выступают как юзеры - но карают-то их не как юзеров (баном), а именно как чинуш, то есть правящий класс не может тотально и прямолинейно навязывать свою мораль обществу, он отступает там, где зарвались его "языки", а нам надо только "дожимать" по пролетарски каждое такое откровение, и тогда глыбы сдвинутся.

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