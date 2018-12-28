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Московский листок

Томские фэсбы пытают левого активиста по "методичке" Леонида Равозжаева

Опубликовано 28.12.2018 в разделе комментариев 1

левый фронт фэсбы томск левый блок
Томские фэсбы пытают левого активиста по "методичке" Леонида Равозжаева

Томский активист "Левого блока" Максим Шульгин рассказал о новых пытках, которые ему устроили силовики, обманом заманив в управление Следственного комитета и затем перевезя в неизвестное помещение. От Шульгина требовали отказаться от показаний против сотрудников ФСБ, от пыток которых в апреле у него остались ожоги на руках. 

Шульгин перестал выходить на связь вечером 27 декабря после того, как его доставили в отдел следственного управления СК по Томской области к следователю Набиеву, сообщает Telegram-канал "Правозащита Открытки". 

28 декабря правозащитникам удалось восстановить картину произошедшего с активистом. Оказалось, что ему позвонил начальник и сказал, что передаст ему документы для подписания возле дома Шульгина. Дело в том, что активист хотел взять несколько дней отгула из-за дела против сотрудников ФСБ, пытавших его в апреле. 

Когда Шульгин спустился из квартиры, его задержали трое людей в масках и отвезли в СК. При этом у него сразу изъяли все его личные вещи. В следственном отделе активисту провели очередную медэкспертизу, измерив оставленные силовиками ожоги на руках. 

После этого человек, представившийся сотрудником ФСБ, стал предлагать ему сотрудничество в обмен на гарантии безопасности, отсутствие проблем с работой. Активист отказался с ним говорить, не стал он общаться и со вторым сотрудником. 

Затем те же люди в масках натянули Шульгину шапку на голову, закрыв ему глаза, и в том же автомобиле, в котором доставили в СК, отвезли в неизвестное здание. Сначала в кабинет, куда его поместили, пришел человек и сказал: "Если ты будешь правильно себя вести, то сегодня ты попадешь домой". Шульгин вновь отказался от сотрудничества. После чего неизвестный заявил: "Я беру свои слова назад. Ты домой не уедешь". 

Активиста оставили в кабинете одного на несколько часов. Затем пришли люди в масках, связали Шульгина скотчем и начали душить. "Я из-за тебя, сука, сидеть в тюрьме не хочу", "У нас, козлина, дети есть, как им без отцов жить", "Ты вообще понял, с кем связался, кто ты и кто мы", - кричали они, как расслышал и запомнил активист. Кроме того, они угрожали такой же участью его знакомым, друзьям и свидетелям по делу, а его самого пригрозили убить. 

После этого Шульгина под давлением заставили подписать документ, представляющий собой объяснение от его имени о том, что при задержании в апреле сотрудники ФСБ не совершали противоправных действий. Затем его вывели из помещения и высадили из машины в пределах Томска, а сами скрылись. 

В конце апреля Максима Шульгина задержали в связи с делом по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за публикации им в соцсети "ВКонтакте" песен про полицию. Сотрудники ФСБ затащили активиста в служебный автомобиль, где прижигали ему руки обогревателем. В итоге он получил ожоги первой и второй степени. 

26 декабря подозреваемые в пытках и их адвокат под угрозами требовали от Шульгина забрать заявление о пытках, но он отказался. 27 декабря следователь военно-следственного отдела по Юргинскому гарнизону должен был решить, возбуждать ли уголовное дело по заявлению Шульгина. 

В сентябре СК отказался возбуждать уголовное дело о пытках активиста. "Сотрудники УФСБ действовали в рамках закона", - указал следователь причину отказа.

От редакции: Поражает, насколько однообразно действуют силовики, что в Киеве, что в Томске. Такое закрадывается подозрение, что томские фэсбы прикупили книгу "Тюремные университеты" Леонида Развозжаева, и действуют строго по "стандартам работы с левыми активистами" 2012-го года. Особенно вот этот момент легко узнаётся на страницах книги: "те же люди в масках натянули Шульгину шапку на голову, закрыв ему глаза, и в том же автомобиле, в котором доставили в СК, отвезли в неизвестное здание" - вот именно так под Брянском и пытали Леонида.

Правда, в те времена сотрудники СБУ и ФСБ работали вместе, иначе как бы заполучили в Киеве Леонида - вот в этой же практически шапке (с отвратительным запахом), закрывающей глаза? Всё повторяется, уже во время игры "на их территории" - фэсбы желают получать стабильную зарплату, а если для этого надо пытать, будут пытать. Так уж требует служба правящему классу. Из Томской области будут выкачивать нефть наши отечественные миллиардеры, индусы (Майское месторождение), ну а слуги режима будут стабильно подавлять любую альтернативу - не дай бог, народ вспомнит, что это его по конституции нефть. 

 Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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ПУТЕН И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ФСБ - ВРАГИ НАРОДА И ЭКСТРЕМИСТЫ ???
От редакции написал 28.12.2018 19:27
ДЕБИЛЫ, УГОЛОВНИКИ И САДИСТЫ НА СЛУЖБЕ В ЭФСБ. ПИТЕРСКИЙ ЛАКЕЙ ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ ПУТЕН НАГАДИЛ НАМ ПОД ДВЕРИ И НЕ ЖЕЛАЕТ УБИРАТЬ СВОИ ФЕКАЛИИ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - ЭТО СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОВ С ОЛИГАРХАМИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА СТРАН G-7(8)...
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
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