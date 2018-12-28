Томские фэсбы пытают левого активиста по "методичке" Леонида Равозжаева

Томский активист "Левого блока" Максим Шульгин рассказал о новых пытках, которые ему устроили силовики, обманом заманив в управление Следственного комитета и затем перевезя в неизвестное помещение. От Шульгина требовали отказаться от показаний против сотрудников ФСБ, от пыток которых в апреле у него остались ожоги на руках.

Шульгин перестал выходить на связь вечером 27 декабря после того, как его доставили в отдел следственного управления СК по Томской области к следователю Набиеву, сообщает Telegram-канал "Правозащита Открытки".

28 декабря правозащитникам удалось восстановить картину произошедшего с активистом. Оказалось, что ему позвонил начальник и сказал, что передаст ему документы для подписания возле дома Шульгина. Дело в том, что активист хотел взять несколько дней отгула из-за дела против сотрудников ФСБ, пытавших его в апреле.

Когда Шульгин спустился из квартиры, его задержали трое людей в масках и отвезли в СК. При этом у него сразу изъяли все его личные вещи. В следственном отделе активисту провели очередную медэкспертизу, измерив оставленные силовиками ожоги на руках.

После этого человек, представившийся сотрудником ФСБ, стал предлагать ему сотрудничество в обмен на гарантии безопасности, отсутствие проблем с работой. Активист отказался с ним говорить, не стал он общаться и со вторым сотрудником.

Затем те же люди в масках натянули Шульгину шапку на голову, закрыв ему глаза, и в том же автомобиле, в котором доставили в СК, отвезли в неизвестное здание. Сначала в кабинет, куда его поместили, пришел человек и сказал: "Если ты будешь правильно себя вести, то сегодня ты попадешь домой". Шульгин вновь отказался от сотрудничества. После чего неизвестный заявил: "Я беру свои слова назад. Ты домой не уедешь".

Активиста оставили в кабинете одного на несколько часов. Затем пришли люди в масках, связали Шульгина скотчем и начали душить. "Я из-за тебя, сука, сидеть в тюрьме не хочу", "У нас, козлина, дети есть, как им без отцов жить", "Ты вообще понял, с кем связался, кто ты и кто мы", - кричали они, как расслышал и запомнил активист. Кроме того, они угрожали такой же участью его знакомым, друзьям и свидетелям по делу, а его самого пригрозили убить.

После этого Шульгина под давлением заставили подписать документ, представляющий собой объяснение от его имени о том, что при задержании в апреле сотрудники ФСБ не совершали противоправных действий. Затем его вывели из помещения и высадили из машины в пределах Томска, а сами скрылись.

В конце апреля Максима Шульгина задержали в связи с делом по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за публикации им в соцсети "ВКонтакте" песен про полицию. Сотрудники ФСБ затащили активиста в служебный автомобиль, где прижигали ему руки обогревателем. В итоге он получил ожоги первой и второй степени.

26 декабря подозреваемые в пытках и их адвокат под угрозами требовали от Шульгина забрать заявление о пытках, но он отказался. 27 декабря следователь военно-следственного отдела по Юргинскому гарнизону должен был решить, возбуждать ли уголовное дело по заявлению Шульгина.

В сентябре СК отказался возбуждать уголовное дело о пытках активиста. "Сотрудники УФСБ действовали в рамках закона", - указал следователь причину отказа.

От редакции: Поражает, насколько однообразно действуют силовики, что в Киеве, что в Томске. Такое закрадывается подозрение, что томские фэсбы прикупили книгу "Тюремные университеты" Леонида Развозжаева, и действуют строго по "стандартам работы с левыми активистами" 2012-го года. Особенно вот этот момент легко узнаётся на страницах книги: "те же люди в масках натянули Шульгину шапку на голову, закрыв ему глаза, и в том же автомобиле, в котором доставили в СК, отвезли в неизвестное здание" - вот именно так под Брянском и пытали Леонида.

Правда, в те времена сотрудники СБУ и ФСБ работали вместе, иначе как бы заполучили в Киеве Леонида - вот в этой же практически шапке (с отвратительным запахом), закрывающей глаза? Всё повторяется, уже во время игры "на их территории" - фэсбы желают получать стабильную зарплату, а если для этого надо пытать, будут пытать. Так уж требует служба правящему классу. Из Томской области будут выкачивать нефть наши отечественные миллиардеры, индусы (Майское месторождение), ну а слуги режима будут стабильно подавлять любую альтернативу - не дай бог, народ вспомнит, что это его по конституции нефть.

Д.Ч.

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