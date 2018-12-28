Ленинградцы выступили против турецкой оккупации Сирии, а курды уступили Манбидж Асаду

Сегодня ленинградские комсомольцы с товарищами провели пикет у турецкого консульства в Санкт-Петербурге. Персонал консульства практически полным составом выскочил на улицу и стал расспрашивать, кто они такие и почему протестуют?

В ответ на это активисты заявили: "Свободу Оджалану!"; "Нет турецкой оккупации Сирии!".

По итогам акции никого не задержали.

Тем временем, как бы выполняя пожелания ленинградцев, курдские отряды уступили сирийской армии город Манбидж и соседние районы. Местные жители обратились к президенту страны Башару Асаду с просьбой взять под контроль регион и не допустить начала турецкой операции — ранее ее обещал провести президент Турции Реджеп Эрдоган. Примечательно, что курды пошли на сотрудничество с Асадом после ухода из региона главного союзника — войск США. Теперь в случае начала военной операции в Манбидже турецкие войска столкнутся с сирийскими ВС. «360» разобрался, есть ли опасность войны и как изменится расстановка сил на Ближнем Востоке.

В Сирии действуют две основные крупные курдские группировки — это Отряды народной самообороны (YPG) и Сирийский демократический фронт (SDF). Вместе они контролируют часть территорий на севере Сирии и большую часть северо-восточных земель. Под контролем YPG был и сирийский город Манбидж, против которого Турция обещала начать спецоперацию.

Объявление о выводе из Сирии главных союзников — войск США — взволновало курдов. Из опасений столкновений с Турцией они объявили об уходе с ряда территорий и попросили Дамаск установить контроль над землями, чтобы защитить их от «турецкого вторжения». Об этом говорится в заявлении YPG.

Утверждается, что курдские отряды сосредоточатся на борьбе с остатками террористической группировки ИГИЛ в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Это значит, что впервые за долгое время большие части сирийско-турецкой границы перейдут под фактический контроль Дамаска и будут вынуждены взаимодействовать напрямую с турецкой стороной.

Генштаб ВС Сирии заявил, что «Вооруженные силы Сирии вошли в город Манбидж и подняли там флаг САР в ответ на призывы населения». Правда, многие эксперты сомневаются в том, что это действительно так. На распространяемых в соцсетях фото военные находятся явно за пределами города, а поблизости не видно ни одного жилого строения — при том, что на снимках просматривается довольно большой район.

Напомним, что для Эрдогана вооружённые курды - террористы, и он давно ведёт с ними борьбу на уничтожение. В марте уходящего года, конкретно - 18 числа Тайип Эрдоган заявил о том, что сирийский город Африн очищен от террористов. В освобождении турецких военных поддерживали оппозиционеры из Сирийской свободной армии (ССА). Над городом подняли турецкий флаг, сообщает Anadolu. "Части вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Африн и очистили его от террористов", - заявил президент Турции.

Ранее агентство Reuters передало, что формирования ССА вошли в Африн и взяли под свой контроль некоторые части этого населенного пункта в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь". По данным ССА, бойцы вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада этого города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением.

Характерно, что ради уничтожения вооружённой курдской оппозиции, армия Эрдогана выступала в союзе с игиловцами, что лишний раз подтверждало исламистскую ориентацию нынешнего султана Турции.

Материалы по теме:

Эрдоган взял Африн

Турецкие каратели разбомбили в Африне больницу

Турки гордо рапортовали об "уничтожении" четырёх сотен курдов в Сирии

Сирийский Африн и курдских ополченцев продолжают обстреливать турецкие танки