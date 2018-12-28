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Московский листок

Ленинградцы выступили против турецкой оккупации Сирии, а курды уступили Манбидж Асаду

Опубликовано 28.12.2018 в разделе комментариев 3

турция сирия курды
Ленинградцы выступили против турецкой оккупации Сирии, а курды уступили Манбидж Асаду

Сегодня ленинградские комсомольцы с товарищами провели пикет у турецкого консульства в Санкт-Петербурге. Персонал консульства практически полным составом выскочил на улицу и стал расспрашивать, кто они такие и почему протестуют?

В ответ на это активисты заявили: "Свободу Оджалану!"; "Нет турецкой оккупации Сирии!".

По итогам акции никого не задержали.

Тем временем, как бы выполняя пожелания ленинградцев, курдские отряды уступили сирийской армии город Манбидж и соседние районы. Местные жители обратились к президенту страны Башару Асаду с просьбой взять под контроль регион и не допустить начала турецкой операции — ранее ее обещал провести президент Турции Реджеп Эрдоган. Примечательно, что курды пошли на сотрудничество с Асадом после ухода из региона главного союзника — войск США. Теперь в случае начала военной операции в Манбидже турецкие войска столкнутся с сирийскими ВС. «360» разобрался, есть ли опасность войны и как изменится расстановка сил на Ближнем Востоке.

В Сирии действуют две основные крупные курдские группировки — это Отряды народной самообороны (YPG) и Сирийский демократический фронт (SDF). Вместе они контролируют часть территорий на севере Сирии и большую часть северо-восточных земель. Под контролем YPG был и сирийский город Манбидж, против которого Турция обещала начать спецоперацию. 

Объявление о выводе из Сирии главных союзников — войск США — взволновало курдов. Из опасений столкновений с Турцией они объявили об уходе с ряда территорий и попросили Дамаск установить контроль над землями, чтобы защитить их от «турецкого вторжения». Об этом говорится в заявлении YPG.

Утверждается, что курдские отряды сосредоточатся на борьбе с остатками террористической группировки ИГИЛ в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. 

Это значит, что впервые за долгое время большие части сирийско-турецкой границы перейдут под фактический контроль Дамаска и будут вынуждены взаимодействовать напрямую с турецкой стороной. 

Генштаб ВС Сирии заявил, что «Вооруженные силы Сирии вошли в город Манбидж и подняли там флаг САР в ответ на призывы населения». Правда, многие эксперты сомневаются в том, что это действительно так. На распространяемых в соцсетях фото военные находятся явно за пределами города, а поблизости не видно ни одного жилого строения — при том, что на снимках просматривается довольно большой район.

Напомним, что для Эрдогана вооружённые курды - террористы, и он давно ведёт с ними борьбу на уничтожение. В марте уходящего года, конкретно - 18 числа Тайип Эрдоган заявил о том, что сирийский город Африн очищен от террористов. В освобождении турецких военных поддерживали оппозиционеры из Сирийской свободной армии (ССА). Над городом подняли турецкий флаг, сообщает Anadolu. "Части вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Африн и очистили его от террористов", - заявил президент Турции. 

Ранее агентство Reuters передало, что формирования ССА вошли в Африн и взяли под свой контроль некоторые части этого населенного пункта в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь". По данным ССА, бойцы вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада этого города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением. 

Характерно, что ради уничтожения вооружённой курдской оппозиции, армия Эрдогана выступала в союзе с игиловцами, что лишний раз подтверждало исламистскую ориентацию нынешнего султана Турции. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
киргуду написал 28.12.2018 21:02
идите ка домой,питерские комсомольцы.....пОпы мойте и баиньки,от ведра на чупа чупс заработали,ночью чупс не сосите,подавица можно наверно.хотя....
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(без названия)
straus написал 28.12.2018 21:00
Добавлю еще немного информации о Турции и курдах. Решение сделать ставку на курдов и "распрощаться" с Турцией было принято в Вашингтоне на самом высоком уровне уже давно, о чем свидетельствует, например, разразившийся в 2007 г. в одном из военных учебных заведений НАТО скандал с топографическими картами. "Прибывшие туда на обучение офицеры турецкой армии с удивлением обнаружили на карте, вывешенной американским генералом-преподавателем на семинаре, что восемнадцать областей современной Турецкой республики выделены другим цветом и обозначены как "Курдистан".
В развале Турции, сильно заинтересован и союзник американцев, Израиль. Подробней об этом, можно прочесть в книге доктора Гаруна Яйая "Курдская карта Израиля" ("Israel"s Kurdish Card"), в которой говорилось о планах Израиля расширить свои границы за счет Ирака и Турции в союзе с курдами.
США, ЕС и Израиль планируют после развала Турции, создать "Великий Курдистан".
Все дело в том, что государство Израиль, долгое время игравшее роль "непотопляемого авианосца" США в ближневосточном регионе, явно перестало справляться с возложенной на него миссией устрашения народов Ближнего Востока. И потому американские стратеги, похоже, решили создать себе новый "непотопляемый авианосец" - "Великий Курдистан".
"Создав "государство Курдистан", американцы смогут использовать его, в качестве своей новой "региональной дубинки", и против Сирии, и против Ирана, и против Турции". Так как США являются геополитическим противником России, то "Курдистан" будет использован ими в "случае чего"и против России.
.
Кто эти комсомольцы, которые устроили пикет? Может они по своему невежеству не в курсе, кто такие курды? Или может их надоумили пока неизвестно какие "товарисчи"? Или может они просто самые обыкновенные идиоты?
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(без названия)
straus написал 28.12.2018 20:59
Re:
Сегодня ленинградские комсомольцы с товарищами провели пикет у турецкого консульства в Санкт-Петербурге.=======
.
Интересно, а что побудило ленинградских комсомольцов совместно с "некими" товарищами провести этот пикет?
И что в создании Курдистана более всего заинтересованы США и Израиль.
Американцы и израильтяне уверены, учитывая враждебное отношение курдов к туркам, персам и арабам, что созданное государство Курдистан, неизбежно будет противовесом Турции, Ирану и Сирии.
Дело в том, что курды относятся к дружественным евреям народу. Хашави Бабакр, представитель Демократической партии Курдистана в странах СНГ, полагает, что между курдами и израильтянами "наблюдается явное СОВПАДЕНИЕ интересов, и ОБА народа являются естественными СОЮЗНИКАМИ. У еврейского государства хорошие отношения с курдами, оно хочет распространиться на территорию от Нила до Евфрата, вобрав в себя курдский регион".
Хорошо известно, что израильские оперативники работают в Курдистане, создавая и обучая курдские отряды специального назначения и проникая с помощью курдов в Сирию, Турцию и Иран.
.
Спрашивается, а зачем же комсомольцам надо защищать курдов, если известно, что они являются союзниками США, ЕС и Израиля?
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