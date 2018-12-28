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Московский листок

Границы Украины открылись для мужчин, способных держать оружие

Опубликовано 28.12.2018 в разделе комментариев 0

украина крымнаш сырьеваяимперия
Границы Украины открылись для мужчин, способных держать оружие

Украина отменила запрет на въезд в страну мужчин из России. Это произошло после окончания введенного президентом страны Петром Порошенко военного положения. 

При этом пограничники отмечают, что россиянам, как и жителям других 70 стран из перечня миграционного риска, все равно будет уделяться особое внимание. «Мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме» — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна. — Россия тут на первом месте». 

Напомним, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко отменил военное положение в стране, подразумевавшее запрет на въезд на Украину для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, отмечает Nation News. А в ДНР заявили об активности украинской армии в Донбассе после отмены военного положения, напоминает RT.

Введение в стране военного положения было связано с инцидентом в Керченском проливе: 25 ноября три корабля Военно-морских сил страны нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны с применением оружия, а 24 члена экипажей арестованы судом Симферополя по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Первоначально военное положение должно было распространяться на всю территорию страны и действовать 60 дней, что автоматически означало бы перенос на более поздний срок выборов президента. Именно это обстоятельство вызвало протест практически всех политических сил в стране, и Порошенко обвинили в стремлении узурпировать власть. В результате президент сократил срок действия военного положения до 30 дней, чтобы оно "ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию", и вынужден был отказаться от введения военного положения на территории всей страны, сохранив его лишь в областях, граничащих с РФ и Приднестровьем.

В итоге особый правовой режим был введен в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азова и Керченской акватории. В этих регионах в соответствии с законом о правовом режиме военного положения было отменено проведение местных выборов, которые на остальной территории страны прошли 23 декабря. 

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