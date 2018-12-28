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Московский листок

Требовать заработанное в Москве Собянинской - уже экстремизм

Опубликовано 28.12.2018 в разделе комментариев 0

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Требовать заработанное в Москве Собянинской - уже экстремизм

Полиция задержала 30 дворников-мигрантов в Москве в рамках проверки на экстремистскую деятельность, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой наинформированный источник. "Работающих дворниками мигрантов проверяют на экстремизм. Задержано 30 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, все задержанные - выходцы из стран ближнего зарубежья. 

Дальнейшая информация уточняется, сказал собеседник агентства. Официальных комментариев полиции по этому поводу пока не поступало. 

Ранее СМИ сообщали о задержании группы дворников (мигрантов из Узбекистана и Киргизии) после встречи с главой управы Нагорного района Москвы. 

Так, продюсер проекта "Московский активист" Варвара Грязнова сообщила РБК, что полиция задержала группу дворников после встречи с главой управы Нагорного района столицы Аркадием Русских. Задержанный Бобур Маматов в разговоре с "ОВД-Инфо" заявил, что около 16 задержанных находятся около полицейского отдела в московском Чертаново. 

"Полиция задержала их за несанкционированный митинг", - рассказала Варвара Грязнова. По ее словам, в ОВД "Нагорный" сейчас находятся 15 дворников, еще 12 в ОВД "Чертаново". Все задержанные - мигранты из Узбекистана и Киргизии, сообщила активистка. 

Грязнова также рассказала, что конфликт дворников с управой начался в ноябре - тогда им перестали платить премии за переработки при уборке снега.

От редакции: Мы недавно писали о вреде реагентов - о возможном их влиянии на стремительный рост онкологических заболеваний в столице, причём не только у людей, но и у животных. А гуляют-то все по одному и тому же "снегу" - который сейчас ленятся убирать руками. Реагенты в ЦАО не остаются на собянинской плитке, они же оказываются и в магазинах, в лужах, которые туда переносят на ногах покупатели. Реагенты - безусловное зло, но видимо мэрии Собянина так удобнее "убирать снег", ведь экономия на рабочей силе это конёк "технократов" собянинско-ликсутовского призыва.

Какова же альтернатива тому, что мэрия будет травить москвичей и их домашних животных реагентами далее? А очень простая - это уборка снега вручную и с помощью старой доброй дорожной техники. И тут-то наблюдаются проблемы: дворники-то есть, но платить им на местах и в мэрии не очень хотят. Надо сказать, что и дворники не всякий раз усердствуют - в своём дворе я чаще их вижу общающимися по мобильным с далёкими родственниками, но как бы они ни работали сегодня, снег убирать придётся всю зиму. И лучше, для экологии столицы лучше, это делать вручную, и платить за это Собянину и Ко придётся. А если дворников всякий раз при требовании заработанного будут проверять на экстремизм - то надо вообще и сам КЗОТ объявить экстремистской литературой, приравнять к вахабизму. Если конституцию Володин, Зорьки и Ко подправят - вполне реальная вырисовывается перспектива...  

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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