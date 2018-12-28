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Московский листок

В Мордовии, где использовался рабский труд женщин, начальника ИК-14 будут судить

Опубликовано 28.12.2018 в разделе комментариев 1

фсин социальныйрегресс мордовия
В Мордовии, где использовался рабский труд женщин, начальника ИК-14 будут судить

Следственный комитет в Мордовии возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника женской исправительной колонии номер 14 по статье о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте ведомства. 

По версии следствия, не позднее октября - декабря 2018 года и.о. начальника ИК-14 в нарушение Конституции РФ, Трудового кодекса и ведомственных нормативных актов незаконно организовал привлечение осужденных без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время, чем существенно нарушил их права и законные интересы. 

Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ возбуждено на основании материалов проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и оперативно-разыскной деятельности УФСИН по региону. Следователи изъяли в колонии документация, допрашивают осужденных, задействованных на упомянутом швейном производстве, а также сотрудников ИК, уведомляет СК. Фамилии фигуранта дела в ведомстве не назвали.

Ранее о рабском труде в ИК-14 рассказывала участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, отбывавшая "двушечку" в этой колонии за антипутинский "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя, однако проводимыми проверками видеоархива эти сведения не находили подтверждения. "По всей видимости, Толоконникова была права", - признал замдиректора ФСИН.

В сентябре 2015 года Толоконникова объявила голодовку в знак протеста против условий содержания в ИК-14. По ее словам, заключенные в этой колонии вынуждены работать по 16-17 часов, а спят в лучшем случае часа четыре. При этом женщины получают за свой фактический рабский труд по 29 рублей в месяц.

После этого "Московский комсомолец" выяснил, что на труде заключенных в ИК-14 наживаются администрация колонии и бизнесмены, поручающие изготовление разной продукции. При этом деньги в колонию могут вовсе не поступать - достаточно договориться с администрацией, отмечала газета.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
христос написал 28.12.2018 22:31
В Путлерастии, где в гундяевских монастырях попы используют детский труд и насилуют девочек, никого не судят - https://theins.ru/confession/126648
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