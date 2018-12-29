РПЦ решила в Париже добрать, что потеряла в Киеве

Синод Русской православной церкви в ходе заседания 28 декабря принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже и экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре.

После того, как Вселенский патриархат на фоне конфликта вокруг православной церкви на Украине решил параллельно упразднить свой экзархат в Париже, РПЦ просто ничего не остается, как образовать на месте упраздненного - свой экзархат. Правда, это мало что даст - эмигрансткая публика, которая и составляет львиную долю всех прихожан, под эгиду "московской" церкви не пойдет.

Собственно, это можно было понять в связи с аферой по "объединению" с зарубежной церковью (РПЦЗ). В результате РПЦ пришлось спешно канонизировать всех святых РПЦЗ - белогвардейцев, коллаборационистов и последнего царя. Это сильно рассорило церковь с большой частью паствы на канонической территории, а вот новых прихожан появилось мало - эмигранты предпочли перейти под Вселенский патриархат.

Вообще идиотизм внешней политики кремля, переориентировавшегося с традиционной для СССР поддержки левых и коммунистических движений на сотрудничество с крайне правыми, вплоть до монархистов и нацистов, проявился в церковной политике Москвы в полный рост. Ничего не понимая по большому счету в церковной жизни, и тем более не зная настроений в среде эмиграции, кремль ринулся перекраивать карту межцерковных отношений - и нарвался на полное неприятие за рубежом, а внутри страны поставил церковь на грань раскола. Причем за границей Кирилла и компанию критикуют за связь с КГБ, а внутри страны - за недостаточную связь с госбезопасностью!

В конечном счете эта политика приведет к православному протестантизму - то есть к тому, чего православная церковь избежала в своей истории как мнимум дважды - в 16-м веке и в первой половине 20-го. И это будет, возможно, не худший вариант.

Потому что худший вариант - это вообще отказ населения иметь дело с РПЦ.

А.Б.