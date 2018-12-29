Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

РПЦ решила в Париже добрать, что потеряла в Киеве

Опубликовано 29.12.2018 в разделе комментариев 0

украина церковь рпц кирилл автокефалия
РПЦ решила в Париже добрать, что потеряла в Киеве

Синод Русской православной церкви в ходе заседания 28 декабря принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже и экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре.

После того, как Вселенский патриархат на фоне конфликта вокруг православной церкви на Украине решил параллельно упразднить свой экзархат в Париже, РПЦ просто ничего не остается, как образовать на месте упраздненного - свой экзархат. Правда, это мало что даст - эмигрансткая публика, которая и составляет львиную долю всех прихожан, под эгиду "московской" церкви не пойдет.

Собственно, это можно было понять в связи с аферой по "объединению" с зарубежной церковью (РПЦЗ). В результате РПЦ пришлось спешно канонизировать всех святых РПЦЗ - белогвардейцев, коллаборационистов и последнего царя. Это сильно рассорило церковь с большой частью паствы на канонической территории, а вот новых прихожан появилось мало - эмигранты предпочли перейти под Вселенский патриархат.

Вообще идиотизм внешней политики кремля, переориентировавшегося с традиционной для СССР поддержки левых и коммунистических движений на сотрудничество с крайне правыми, вплоть до монархистов и нацистов, проявился в церковной политике Москвы в полный рост. Ничего не понимая по большому счету в церковной жизни, и тем более не зная настроений в среде эмиграции, кремль ринулся перекраивать карту межцерковных отношений - и нарвался на полное неприятие за рубежом, а внутри страны поставил церковь на грань раскола. Причем за границей Кирилла и компанию критикуют за связь с КГБ, а внутри страны - за недостаточную связь с госбезопасностью!

В конечном счете эта политика приведет к православному протестантизму - то есть к тому, чего православная церковь избежала в своей истории как мнимум дважды - в 16-м веке и в первой половине 20-го. И это будет, возможно, не худший вариант. 

Потому что худший вариант - это вообще отказ населения иметь дело с РПЦ.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можете ли вы прожить на 11 тысяч в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Н.Поклонская: "На коне будет тот, кто благороден"
Н.Поклонская: "На коне будет тот, кто благороден"
26.12.2018
Димитриос Пателис: Я сознательно выбрал свой путь
Димитриос Пателис: Я сознательно выбрал свой путь
26.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
РПЦ решила в Париже добрать, что потеряла в Киеве (0)
В Мордовии, где использовался рабский труд женщин, начальника ИК-14 будут судить (4)
Требовать заработанное в Москве Собянинской - уже экстремизм (4)
Границы Украины открылись для мужчин, способных держать оружие (4)
Ленинградцы выступили против турецкой оккупации Сирии, а курды уступили Манбидж Асаду (3)
Томские фэсбы пытают левого активиста по "методичке" Леонида Равозжаева (2)
Самарская областная министерша Антимонова предложила молодым матерям разводить огороды... (8)
"Питерский" силовигарх Пригожин травит московских детишек некачественными продуктами (9)
Французские полицаи закупают резиновые пули для усмирения "жёлтых жилетов" (3)
У Саудитов принц, как и королева в средневековой Европе, всегда вне подозрений (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Япoния внoвь хoчет уничтoжать китoв в прoмышленных масштабах
Дарья Митина Дарья Митина: К срачу дня
Максим Калашников Максим Калашников: Первый канал мобилизует в поддержку Путина колдунов и магов
Дарья Митина Дарья Митина: Вoпрoс Плюшкина
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Радуйтесь, дети мои, с новым вас светом
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss