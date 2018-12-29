Нестабильный нефтерубль спровоцирует рост цен на авиабилеты

Агрегаторы по поиску авиабилетов дали прогноз, какими будут цены на авиабилеты в следующем году. По данным участников рынка, цены в начале года вырастут минимум на 5-7%, больше всего подорожают билеты в дальнее зарубежье.

По сведениям билетных агрегаторов, на отдельные зарубежные направления подорожание билетов, запланированное в первом квартале будущего года, уже достигло 25%. Внутренние рейсы дорожают на 5-21%, пишут "Известия". Онлайн-сервисы уже зафиксировали рост цен на билеты в указанном диапазоне в январе-марте.

По внутренним направлениям авиабилеты больше всего уже подорожали на юг в первом квартале, говорят эксперты "Туту.ру", Biletix и Aviasales. Например, стоимость перелетов из Москвы в Сочи выросла на 8%, в Краснодар — на 19%, Ростов-на-Дону — на 18%.

Сдерживать цены на внутренние направления будет, в частности, расширение маршрутной сети лоукостеров, считает директор авианаправления OneTwoTrip Леонид Рябоштан. На новом маршруте они способны сбить цену на 10–15%. По данным Biletix, доля продаж лоукостовых тарифов ежегодно растет на 3–5%, и по внутренним направлениям уже превосходит 20%.

На сегодняшний день растет даже не тариф, а включенные в стоимость билета сборы (расходы на топливо и обслуживание в аэропорту), указал Леонид Рябоштан. В январе–ноябре 2018 года, по подсчетам OneTwoTrip, средний тариф авиакомпаний вырос к аналогичному периоду 2017 года на 2,2%, тогда как средний размер сборов — на 13,5%. Если авиакеросин продолжит дорожать, тенденция продолжится: в структуре затрат перевозчиков закупка топлива занимает от 25 до 40%.

Что касается перелетов за рубеж, цены на авиабилеты из Москвы больше всего выросли по направлениям: Кишинев (+44%), Минск (+43%), Баку (+16%) и Тель-Авив (+14%). На 25% больше придется заплатить за дорогу тем, кто направляется на Бали, Гоа и Пхукет в первые месяцы года.

В значительном росте цен эксперты винят выросшую стоимость авиационного топлива и волатильность рубля.

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