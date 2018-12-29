Власти в Париже отметят Новый год не "сноуболами, а "флэшболами": битве быть

Парижская полиция существенно усилит меры безопасности в столице Франции в преддверии Нового года, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Дополнительные меры безопасности будут введены вечером 31 декабря. Речь идет о размещении дополнительных сотрудников полиции вдоль одной из центральных улиц Парижа - Елисейских полей, а также усилении контроля над безопасностью в общественном транспорте.

Отмечается, что такие меры, помимо прочего, продиктованы запланированными на новогоднюю ночь акциями протеста "желтых жилетов". Ранее сообщалось, что "желтые жилеты" намерены провести очередную акцию протеста в ночь на 1 января в Париже. Ожидается, что демонстрации пройдут на Елисейских полях. Они начнутся в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) и продолжатся всю ночь.

Несмотря на планы "желтых жилетов", парижская мэрия решила не отменять запланированные на новогоднюю ночь праздничные мероприятия, которые также должны пройти, в частности, на Елисейских полях.

В столичной мэрии отметили, что вечером 31 декабря состоится праздничный спектакль под названием "Звук и свет", после которого будет запущен фейерверк. Основная тема торжественных мероприятий - "Братство". На выходных запланированы акции протеста и в других французских городах, в частности, в Марселе и Бордо.

Но нельзя полагать, что буржуазия попытается одними зрелищами затмить социальное недовольство и протест - она вооружает свою охрану. Министерство внутренних дел Франции объявило тендер на приобретение новой партии "флэшболов". Речь идет о крупнокалиберных травматических пистолетах, стреляющих резиновыми пулями. По данным местных СМИ, в МВД намерены заказать более 1,7 тысячи единиц этого травматического оружия, которое используются, главным образом, для разгона демонстрантов, передает "Интерфакс".

В последнее время, на фоне протестных акций "желтых жилетов", использование "флэшболов" стали все активнее критиковать, поскольку они причиняют тяжелые травмы, отмечается в сообщении.

Ранее в декабре французский адвокат, представляющий интересы нескольких раненых во время протестных акций "желтых жилетов" в результате использования полицией "флэшболов" подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ходатайство с требованием временно запретить применение такого оружия при разгоне протестующих. Заявитель счел, что использование этих пистолетов нарушает статью 3 (запрещение пыток) и статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по защите прав человека. Однако ЕСПЧ 18 декабря отклонил этот запрос.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Беспорядки происходили, в частности, в районе Елисейских полей и площади Трокадеро, после чего власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Кроме того, французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

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